В ISW пояснили, чому Путін під час послання не сказав нічого конкретного про Україну

На думку аналітиків, президент РФ не став використовувати звернення до Федеральних зборів для позначення нових цілей у війні з Україною чи оголошення чергової хвилі мобілізації. Натомість Володимир Путін створив інформаційні умови для затяжної війни.

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Після свого звернення до Федеральних зборів 21 лютого президент РФ Володимир Путін створив інформаційні умови для затяжної війни в Україні. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 21 лютого.

На думку американських аналітиків, у зверненні російського лідера не було сформульовано конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні. Натомість Путін укотре проговорив давні риторичні постулати про "споконвічні території РФ", "неонацистський режим" у Києві та "страждання жителів Донбасу".

"Путін міг би використовувати цю подію для формулювання нових цілей і засобів їх досягнення, таких як оголошення ще однієї офіційної хвилі часткової мобілізації, перевизначення "спеціальної військової операції" як офіційної війни або вжиття додаткових заходів щодо конкретнішої мобілізації російської оборонно-промислової бази (ОПК)", — сказано у звіті ISW.

Однак натомість, на думку аналітиків, Володимир Путін сказав дуже мало по суті для того, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні, водночас не сформулював конкретних тимчасових цілей і не представив війну як екзистенційну для російського населення.

Послання Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів. У своєму спічі він заявив, що війну в Україні буде продовжено.

Крім того, російський президент заявив про зупинення участі РФ у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).

Також Путін пригрозив Україні тим, що ЗС РФ будуть змушені відсувати загрозу від кордонів Росії далі, якщо західні союзники Києва постачатимуть далекобійне озброєння.

Також нагадаємо, Фокус публікував основне з найголовнішого з послання Володимира Путіна Федеральним зборам.