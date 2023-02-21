Вихід РФ із ядерного договору та війна з Україною: головні посили Путіна Федеральним зборам

Президент Росії 21 лютого виступав із "антизахідною" промовою. Повномасштабну війну в Україні ніхто не припинятиме, а США мають тверезо зважувати ядерні загрози. Фокус зібрав найцікавіші висловлювання президента країни-агресора.

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Послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам стало другим за тривалістю за історію його президентства, зазначили російські ЗМІ.

Звітувати перед політиками Володимира Путіна зобов'язує стаття 84 Конституції РФ. Глава держави розповідає Федзборам про становище в країні, основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики.

Президент говорив 1 годину 45 хвилин. У квітні 2021 року виступ зайняв 1 годину 20 хвилин, а основна частина була присвячена соціальним питанням і подоланню коронавірусної кризи.

[ + – ] Послання президента Росії Володимира Путіна до федеральних зборів тривало 1 годину 45 хвилин

2020 року Путін говорив 1 годину 12 хвилин. Найдовше послання тривало 1 годину 57 хвилин у 2018 році, а найкоротше — у 2004 та 2005 роках, близько 48 хвилин.

Риторика Путіна — войовнича. Більшість звернення — це повторення тез про протистояння Росії та Заходу, брязкання ядерною зброєю та зняття із себе відповідальності за початок повномасштабної війни з Україною.

Велика війна в Україні не закінчиться — Путін згадав про "таємні біолабораторії"

Один із головних пунктів звернення Володимира Путіна — заява про продовження великої війни в Україні. Вкотре глава країни-агресора назвав українські території "історичними землями РФ", а київську владу — "нацистами".

"Рік тому заради захисту людей на наших історичних землях, ліквідації загрози "неонацистського режиму" в Україні було ухвалено рішення про "спеціальну військову операцію". Ми акуратно та послідовно вирішуватимемо завдання, що стоять перед нами", — заявив він.

Донбас, як сказав глава Росії, ще з 2014 року "боровся за право жити на своїй землі та говорити рідною мовою". А Захід тягнув час, заохочував "неонацистів і терористів".

"США та НАТО прискорено розгортали військові бази, секретні біолабораторії, готуючи поневолену Україну до великої війни", — заявив Путін.

Під час послання Володимир Путін окремо звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій України. Президент упевнений, що "вони самі визначили своє майбутнє".

"Особливі слова мешканцям "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей. Ви самі визначили своє майбутнє на референдумах. Зробили свій вибір, попри терор і погрози "нацистів", — зазначив він, пообіцявши будувати в регіонах дороги та розвивати інфраструктуру.

"Перемогти Росію неможливо": у Кремлі бояться далекобійних ракет Заходу

Постачання Україні далекобійніших ракетних із арсеналу країн НАТО збільшить загрози для Росії, її армія буде змушена відсувати їх далі від кордонів, сказав Путін у посланні.

"Одна обставина має бути зрозумілою всім — що далекобійніші західні системи надходитимуть в Україну, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів. Це природно", — заявив Путін.

За його словами, західні союзники України хочуть влаштувати глобальне протистояння та витратили понад 150 млрд доларів на постачання зброї Києву.

"Вони випустили джина з пляшки, цілі регіони занурили в хаос", — зазначив президент РФ і оголосив про неможливість перемоги над Росією на полі бою.

Економічний фронт війни Заходу з РФ, за його оцінками, провалився. Ініціатори санкцій карають себе, провокуючи у своїх країнах інфляцію, збільшення цін і подальшу кризу.

"Мета Заходу — змусити страждати наших громадян, ось такі "гуманісти", — зазначив Путін.

Росії нібито не потрібно "клянчити гроші" за кордоном, оскільки банки працюють стійко та навіть із прибутком у 203 млрд рублів за минулий рік, додав він.

"Додали на 20,4% іпотечний портфель, інфляція наблизиться до цільового рівня 4%. Формуються умови для зниження довгострокових кредитних ставок. Отже, кредит буде доступним", — підсумував президент.

Ядерні погрози та вихід Росії із договору СНО-3

У ході звернення Путін заявив про зупинення участі РФ у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3). Угоду підписали у 2010 році президенти РФ і США Дмитро Медведєв і Барак Обама. Термін його дії — 10 років із можливістю продовження на 5 років. Путін продовжив договір до 5 лютого 2026 року.

Росія та США зобов'язалися мати не більше 1550 готових до використання ядерних зарядів, 700 міжконтинентальних балістичних ракет, підводних човнів і стратегічних бомбардувальників-ракетоносців.

Тепер для повернення до договору Путін хоче зрозуміти ядерні амбіції Франції та Великої Британії. Влада зазначених країн, на його думку, направила ядерні арсенали проти Росії.

Альянс НАТО на початку лютого цього року вимагав від Москви надати допуск спеціалістів на ядерні оборонні об'єкти. Путін назвав це "театром абсурду" й звинуватив Альянс у причетності до завдання ударів по базах стратегічної авіації.

Перший договір СНО підписували СРСР та США в 1991 році у принципово іншій ситуації — дві країни не вважали себе супротивниками, нагадав він.

"Усе залишилося в минулому. Наші відносини деградували, і це заслуга США. Це вони прийшли до будівництва світу по-американськи, де є лише один пан", — зазначив президент.

Путін похвалився російськими ядерними можливостями — рівень оснащення Москви ядерними силами стримування перевищив 90%. До того ж багато зразків озброєння нібито перевершують зарубіжні.

"ІЗ урахуванням досвіду, який ми отримали, ми повинні вийти на такий самий високий якісний рівень за всіма компонентами збройних сил", — сказав він.

Нагадаємо, що міжнародні спостерігачі виявили в Ірані уран, який вдалося збагатити до 84% — майже до рівня, необхідного для створення ядерної зброї. У 2022 році Тегеран не пустив інспекторів МАГАТЕ розслідувати збагачення урану.

Кораблі Північного флоту Росії 14 лютого вперше за 30 років вийшли в море з тактичною ядерною зброєю. Володимир Путін 2 лютого натякав на ядерну відповідь на "загрози Заходу".