Выход РФ из ядерного договора и война с Украиной: главные посылы Путина Федеральному собранию

Президент России 21 февраля выступал с "антизападной" речью. Полномасштабную войну в Украине прекращать никто не будет, а США должны трезво взвешивать ядерные угрозы. Фокус собрал самые интересные высказывания президента страны-агрессора.

Related video

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало вторым по длительности за историю его президентства, указали российские СМИ.

Отчитываться перед политиками Владимира Путина обязывает статья 84 конституции РФ. Глава государства рассказывает Федсобранию о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики.

Президент говорил 1 час 45 минут. В апреле 2021 года выступление заняло 1 час 20 минут, а основная часть была посвящена социальным вопросам и преодолению коронавирусного кризиса.

[ + – ] Послание президента России Владимира Путина к федеральному собранию длилось 1 час 45 минут

В 2020 году Путин говорил 1 час 12 минут. Самое долгое послание длилось 1 час 57 минут в 2018 году, а самое короткое — в 2004 и 2005 годах, около 48 минут.

Риторика Путина — воинственная. Большая часть обращения — это повторение тезисов о противостоянии России и Запада, бряцанье ядерным оружием и снятие с себя ответственности за начало полномасштабной войны с Украиной.

Большая война в Украине не закончится — Путин вспомнил о "секретных биолабораториях"

Один из главных пунктов обращения Владимира Путина — заявление о продолжении большой войны в Украине. В очередной раз глава страны-агрессора назвал украинские территории "историческими землями РФ", а киевские власти — "нацистами".

"Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, ликвидации угрозы "неонацистского режима" в Украине было принято решение о "специальной военной операции". Мы аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи", — заявил он.

Донбасс, как сказал глава России, еще с 2014 года "боролся за право жить на своей земле и говорить на родном языке". А Запад тянул время, поощрял "неонацистов и террористов".

"США и НАТО ускоренно разворачивали военные базы, секретные биолаборатории, готовя порабощенную Украину к большой войне", — заявил Путин.

В ходе послания Владимир Путин отдельно обратился к жителям временно оккупированных территорий Украины. Президент уверен, что "они сами определили свое будущее".

"Особые слова жителям "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей. Вы сами определили свое будущее на референдумах. Сделали свой выбор, несмотря на террор и угрозы "нацистов", — отметил он, пообещав строить в регионах дороги и развивать инфраструктуру.

"Победить Россию невозможно": в Кремле боятся дальнобойных ракет Запада

Поставка Украине более дальнобойных ракетных из арсенала стран НАТО увеличит угрозы для России, ее армия будет вынуждена отодвигать их дальше от границ, сказал Путин в послании.

"Одно обстоятельство должно быть понятно всем — чем более дальнобойные западные системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно", — заявил Путин.

По его словам, западные союзники Украины хотят устроить глобальное противостояние и потратили более 150 млрд долларов на поставки оружия Киеву.

"Они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", – отметил президент РФ и объявил о невозможности победы над Россией на поле боя.

Экономический фронт войны Запада с РФ, по его оценкам, провалился. Инициаторы санкций наказывают себя, провоцируя в своих странах инфляцию, увеличение цен и последующий кризис.

"Цель Запада — заставить страдать наших граждан, вот такие "гуманисты", — указал Путин.

России якобы не нужно "клянчить деньги" за рубежом, так как банки работают устойчиво и даже с прибылью в 203 млрд рублей за прошлый год, добавил он.

"Прибавили на 20,4% ипотечный портфель, инфляция приблизится к целевому уровню 4%. Формируются условия для снижения долгосрочных кредитных ставок. А значит, кредит будет доступным", — подытожил президент.

Ядерные угрозы и выход России из договора СНВ-3

В ходе обращения Путин заявил о приостановке участия РФ в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Соглашение подписали в 2010 году президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Срок его действия — 10 лет с возможностью продления на 5 лет. Путин продлил договор до 5 февраля 2026 года.

Россия и США обязались иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, 700 межконтинентальных баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев.

Теперь для возврата к договору Путин хочет понять ядерные амбиции Франции и Великобритании. Власти указанных стран, по его мнению, направили ядерные арсеналы против России.

Альянс НАТО в начале февраля этого года требовал от Москвы предоставить допуск специалистов на ядерные оборонные объекты. Путин назвал это "театром абсурда" и обвинил Альянс в причастности к нанесению ударов по базам стратегической авиации.

Первый договор СНВ подписывали СССР и США в 1991 году в принципиально иной ситуации — две страны не считали себя противниками, напомнил он.

"Все осталось в прошлом. Наши отношения деградировали, и это заслуга США. Это они пришли к строительству мира по-американски, где есть только один господин", — отметил президент.

Путин похвастался российскими ядерными возможностями — уровень оснащения Москвы ядерными силами сдерживания превысил 90%. Причем многие образцы вооружения якобы превосходят зарубежные.

"С учетом опыта который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий качественный уровень по всем компонентам вооруженных сил", — заключил он.

Напомним, что международные наблюдатели выявили в Иране уран, который удалось обогатить до 84% — почти до уровня, необходимого для создания ядерного оружия. В 2022 Тегеран не пустил инспекторов МАГАТЭ расследовать обогащение урана.

Корабли Северного флота России 14 февраля первый раз за 30 лет вышли в море с тактическим ядерным оружием. Владимир Путин 2 февраля намекал на ядерный ответ при "угрозах Запада".