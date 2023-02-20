За крок від атомної бомби: в Ірані виявили уран, збагачений до 84% чистоти, — Bloomberg

Інспектори МАГАТЕ виявили в Ірані збагачений уран, чистота якого лише на 6% нижча за рівень, необхідний для створення ядерної зброї.

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Міжнародні спостерігачі в Ірані виявили уран, збагачений до рівня трохи нижче за той, який необхідний для створення ядерної зброї. Тепер співробітники МАГАТЕ намагаються з'ясувати, як іранські фахівці змогли накопичити уран, збагачений до 84% чистоти, всього на 6% нижче за рівень, необхідний для створення зброї. Про це 19 лютого повідомило агентство Bloomberg.

Журналісти з посиланням на двох високопоставлених дипломатів пишуть, що інспекторам необхідно визначити, чи навмисно Іран зробив цей матеріал, чи концентрація була ненавмисним накопиченням у центрифугах, які використовуються для поділу ізотопів. Адже до цього часу в країні знаходили збагачений уран набагато нижчого рівня чистоти. Крім того, Тегеран заявляв, що його обладнання налаштоване на збагачення урану до 60% чистоти.

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"Це вже вдруге за місяць, коли спостерігачі виявляють підозрілу діяльність, пов'язану зі збагаченням", — пишуть журналісти.

Тим часом іранські чиновники заперечують, що в країні досягли таких результатів, звинувативши співробітників МАГАТЕ у наклепі та спотворенні фактів.

"Існування частинок урану вище 60% не означає того самого, що й збагачення вище 60%", — заявив прессекретар Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді.

Проте в організації заявили, що рівень збагачення навіть у 60% технічно не відрізняється від рівня, необхідного для створення ядерної зброї, більшість ядерних енергетичних реакторів використовують матеріал, збагачений до 5% чистоти. У зв'язку з цим джерела зазначили, що Іран формально не заявляв про намір підвищити рівень збагачення урану. І навіть якщо виявлений матеріал був накопичений помилково через технічні труднощі в роботі каскадів центрифуг — що траплялося і раніше — це наголошує на небезпеці рішення Ірану виробляти високозбагачений уран.

Збагачений уран високого рівня було знайдено на тлі підвищеної ізоляції Ірану та посилення санкцій у зв'язку з його військовою підтримкою війни Росії проти України. Журналісти наголосили на підвищених ризиках того, що неприборкана діяльність країни в галузі атомної енергії може призвести до нової кризи. У зв'язку з цим у МАГАТЕ заявили, що обговорює з Іраном результати нещодавніх перевіряльних заходів агентства та проінформує свою раду директорів у міру потреби.

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Раніше повідомлялося, що в 2022 році Іран не допустив інспекторів МАГАТЕ для розслідування щодо діяльності зі збагачення урану. У зв'язку з цим США та країни ЄС підтримали вимогу Ради керівних організації негайно розпочати співпрацю Тегерана та МАГАТЕ.