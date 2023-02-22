В ISW объяснили, почему Путин во время послания не сказал ничего конкретного про Украину

По мнению аналитиков, президент РФ не стал использовать обращение к Федеральному собранию для обозначения новых целей в войне с Украиной или объявления очередной волны мобилизации. Вместо этого Владимир Путин создал информационные условия для затяжной войны.

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После своего обращения к Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин создал информационные условия для затяжной войны в Украине. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 21 февраля.

Так, по мнению американских аналитиков, в обращении российского лидера не было сформулировано конкретных целей или намерений в отношении войны в Украине. Вместо этого Путин в очередной раз проговорил давние риторические постулаты об "исконных территориях РФ", "неонацистском режиме" в Киеве и "страданиях жителей Донбасса".

"Путин мог бы использовать это событие для формулирования новых целей и средств их достижения, таких как объявление еще одной официальной волны частичной мобилизации, переопределение "специальной военной операции" как официальной войны или принятие дополнительных мер по более конкретной мобилизации российской оборонно-промышленной базы (ОПК)", — сказано в отчете ISW.

Однако вместо того, по мнению аналитиков, Владимир Путин сказал очень мало по существу для того, чтобы создать информационные условия для затяжной войны в Украине, при этом не сформулировал конкретных временных целей и не представив войну как экзистенциальную для российского населения.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. В своем спиче он заявил, что война в Украине будет продолжена.

Кроме того, российский президент заявил о приостановлении участия РФ в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Также Путин пригрозил Украине тем, что ВС РФ будут вынуждены отодвигать угрозу от границ России дальше, если западные союзники Киева будут поставлять более дальнобойное вооружение.

Также напомним, Фокус публиковал выжимку самого главного из послания Владимира Путина Федеральному собранию.