"Россия никогда не отказывалась": в МИД РФ снова заговорили о переговорах с Украиной

В России считают, что со страной уже 9 лет воюет Запад, и именно от него зависит мир в Украине. МИД уверяет, что переговоры в приоритете Москвы.

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В среду, 22 февраля, в Москве состоялся брифинг пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой. На нем чиновница обвинила Запад в том, что он воюет с Россией уже 9 лет и не учитывает страдания граждан Украины. Трансляция была доступна на ютубе.

Начала разговор об Украине чиновница страны-агрессорки с упоминания Революции Достоинства. Майдан в России считается кровавым антиконституционным переворотом, подготовленным силами Запада.

Захарова уверенно заявила, что Украиной и сейчас руководит Запад. А именно — Байден, и это очевидно из его визита. Сигналы воздушной тревоги во время встречи лидеров в Киеве Захарова считает "плохой постановкой".

Об "украинском нацизме"

Войну россиянка объяснила тем, что граждане РФ не допустят проникновения "нацистской заразы" в свой дом. Захарова косвенно ответила на аргументы, что у России есть собственные нацисты: сказала, вопрос в отношении к этому народа.

"Иногда говорят, что где-то был какой-то случай. Случай может быть везде. Мир, мягко говоря, несовершенен, а человек слаб. Вопрос, как к этому относится государство, общество и соответствующие ветви власти", — заявила представитель российского МИД.

Об условиях завершения войны

По словам спикерши, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова искать дипломатические способы разрешения конфликта. Однако миру не хватает согласия на дипломатию со стороны Украины и союзников, заявила Захарова.

"Мы всегда используем переговорный процесс до последней возможности. Дипломатия и возможности урегулирования для нас всегда в приоритете. В этом случае все возможности были испытаны и одновременно исчерпаны. Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных", — сказала она.

О мобилизации в Украине

Спикер назвала ее "повальной" и похожей на "облаву на людей". В МИД РФ считают, что украинское правительство относится к гражданам своей страны как расходному материалу и действует исключительно в интересах "западных хозяев".

"Интернет кишит видеокадрами и сообщениями о том, как людей отлавливают на улицах, как бездомных животных. Киевский режим относится к человеку как к животному. На рынках, вокзалах, в торговых центрах, барах, ресторанах и даже на похоронах расставляются сетки, куда люди попадают", — заявила Захарова.

О поражении России

В стране-агрессорке уверены, что все эти 9 лет на самом деле "Коллективный Запад" воюет с ней. Основная цель так называемых врагов России – нанести ей стратегическое поражение. В МИД РФ считают, что идея разбитой российской армии — бред. Переживают, по словам спикера, только за граждан Украины, страдающих от управления Западом.

"Западу нет значения, что эта преступная политика приводит к многочисленным потерям не только среди военнослужащих, но и мирных жителей Украины", — сказала на брифинге Захарова.

Напомним, сегодня Владимир Путин выступал на московских "Лужниках". На митинг-концерте артисты спели песню "Группа крови" Виктора Цоя, а зрителям раздали пледы с триколором. Местные корреспонденты сообщали, что россияне очень замерзли и пытались согреться в туалете, поэтому речь президента прослушали не все. Путин сказал, что "идут бои на исторических рубежах России".

Ранее, 21 февраля, Путин выступал с обращением к Федеральному собранию. По мнению американских аналитиков, президент страны-агрессорки не просто так не сказал ничего конкретного об Украине. По их мнению, лидер России готовит свою страну к затяжной войне, потому и не ставит четких целей.