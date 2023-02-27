Є час до осені: на Заході хочуть переконати Україну розпочати переговори з РФ, — Bild

За інформацією журналістів, українські союзники розглядають такий сценарій у разі, якщо ЗСУ частково чи повністю не вдасться звільнити окуповані Росією території.

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США та Німеччина за зачиненими дверима обговорюють посилення тиску на Україну, щоб розпочати мирні переговори з Росією восени. Про це повідомляє німецьке видання BILD із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, такий сценарій західні лідери розглядають, якщо Збройним силам України частково чи повністю не вдасться звільнити окуповані Росією території.

На Заході вважають, Київ має час до осені, після чого необхідно буде посилити тиск для повернення за стіл переговорів з Москвою.

Нагадаємо, 25 лютого американське видання WSJ повідомляло, що Макрон і Шольц на зустрічі із Зеленським у Парижі 8 лютого сказали президентові України про необхідність розпочати мирний діалог із РФ. За інформацією журналістів, деякі високопосадовці європейських чиновників сумніваються в тому, що ЗСУ вдасться звільнити всю свою територію.

23 лютого заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон готовий до переговорів із Москвою щодо України лише на основі "формули миру", яку представив Володимир Зеленський. Вона вважає, що якщо Україна перестане битися, то перестане існувати як держава.