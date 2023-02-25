Шольц і Макрон закликали Зеленського подумати над мирними переговорами з РФ, — WSJ

За словами журналістів, деякі високопоставлені європейські чиновники сумніваються в тому, що Україні вдасться звільнити всю свою територію.

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Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сказали президентові України Володимиру Зеленському, що йому варто почати розглядати варіант мирних переговорів із Російською Федерацією. Про це йшлося на зустрічі трьох лідерів у Парижі 8 лютого, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з перебігом розмови.

За даними журналістів, Німеччина, Франція та Великобританія думають про встановлення більш тісних зв'язків між НАТО та Україною. Таким чином, вони можуть схиляти Київ до діалогу з РФ, оскільки все частіше сумніваються в тому, що Україна зможе звільнити всі свої території.

"Ми постійно повторюємо, що Росія не повинна перемогти, але що це означає? Якщо війна з такою інтенсивністю триватиме досить довго, втрати України стануть нестерпними. І ніхто не вірить, що вони зможуть повернути Крим", — заявив високопоставлений французький чиновник.

Особи, поінформовані про розмову Зелнського, Макрона та Шольца за вечерею в Єлисейському палаці, повідомили, що президент Франції вказав українському колезі на те, що він був великим воєначальником, проте йому доведеться перейти до дипломатії та приймати важкі рішення.

Автори публікації також згадали про виступ Зеленського, в якому той згадав, як закликав світових лідерів чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна перед повномасштабним вторгненням.

За словами Зеленського, злочини, скоєні ЗС РФ за останній рік в Україні, унеможливлюють такі переговори.

"Тепер ми не можемо цього зробити", — зазначив президент України.

Нагадаємо, що 23 лютого держсекретар США з політичних справ Вікторія Нуланд повідомила, що США готові до переговорів із Росією щодо ситуації України лише на основі "формули миру", запропонованої президентом Володимиром Зеленським на саміті G-20 в Індонезії.

Фокус також писав, що 24 лютого Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, під час якого турецький лідер заявив про готовність своєї країни до посильного внеску у наближення миру та врегулювання ситуації на основі "припинення вогню та діалогу".