Шольц и Макрон призвали Зеленского подумать над мирными переговорами с РФ, – WSJ

По словам журналистов, некоторые высокопоставленные европейские чиновники сомневаются в том, что Украине удастся освободить всю свою территорию.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему стоит начать рассматривать вариант мирных переговоров с Российской Федерацией. Об этом шла речь на встрече трех лидеров в Париже 8 февраля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом разговора.

По данным журналистов, Германия, Франция и Великобритания думают над установлением более тесных связей между НАТО и Украиной. Таким образом они могут склонять Киев к диалогу с РФ, так как все чаще сомневаются в том, что Украина сможет освободить все свои территории.

"Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война с такой интенсивностью будет продолжаться достаточно долго, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что они смогут вернуть Крым" — заявил высокопоставленный французский чиновник.

Лица, осведомленные о разговоре Зелнского, Макрона и Шольца за ужином в Елисейском дворце, сообщили, что президент Франции указал украинскому коллеге на то, что он был великим военачальником, однако ему придется перейти к дипломатии и принимать трудные решения.

Авторы публикации также упомянули о выступлении Зеленского, в котором тот вспомнил как призывал мировых лидеров оказать давление на президента России Владимира Путина перед полномасштабным вторжением.

По словам Зеленского, преступления, совершенные ВС РФ за последний год в Украине, делают такие переговоры невозможными.

"Теперь мы не можем этого сделать", — отметил президент Украины.

Напомним, что 23 февраля госсекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что США готовы к переговорам с Россией касательно ситуации Украине только на основе "формулы мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским на саммите G-20 в Индонезии.

Фокус также писал, что 24 февраля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого турецкий лидер заявил о готовности своей страны к посильному вкладу в приближение мира и урегулирование ситуации на основе "прекращения огня и диалога".