"Прекращения огня и диалог": Эрдоган предложил Украине помощь в приближении мира

В администрации турецкого президента отметили, что Анкара готова вносить посильный вклад в завершение российско-украинской войны.

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В пятницу, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на фоне первой годовщины полномасштабного вторжения Российской Федерации. Об этом сообщает издание Anadolu со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

Сообщается, что главы двух стран обменялись мнениями касательно обстановки в Украине после года большой войны.

"Президент Турции заявил о готовности своей страны к посильному вкладу в приближение мира и урегулирование ситуации на основе прекращения огня и диалога", — говорится в публикации.

Зеленский и Эрдоган также обсудили последствия разрушительных землетрясений в Турции с эпицентром в Кахраманмараше. Турецкий лидер выразил благодарность украинскому коллеге за солидарность на фоне стихийного бедствия.

Напомним, что 10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара поддерживает украинскую "формулу мира", представленную Владимиром Зеленским на саммите G20 в Индонезии.

Чавушоглу также заявил, что Россия демонстрирует готовность к переговорам. По мнению министра, российско-украинская война должна завершиться дипломатическим путем.

Фокус также писал о том, что 5 января Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого турецкий президент подчеркнул роль Анкары в продвижении диалога между Россией и Украиной.

Еще мы писали о том, что 20 февраля Мевлют Чавушоглу опроверг информацию о том, что по меньшей мере 13 турецких фирм в прошлом году экспортировали в Россию товары на общую сумму не менее 18,5 млн долларов в обход санкций. Речь шла о химикатах, микрочипах и прочих товарах, которые могут быть использованы в военной промышленности РФ.