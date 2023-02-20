В обход санкций: Турция отрицает экспорт товаров для военной промышленности РФ, — МИД

Турецкая сторона просит американцев сообщить о нарушениях по этому поводу, если таковы будут выявлены Вашингтоном.

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Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу 20 февраля заявил, что Турция не экспортировала в Россию химикаты, микрочипы и другие товары, которые могут быть использованы в российской военной промышленности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава дипломатического ведомства, выступая после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметил, что если у Вашингтона появится информация о каких-либо поставках подобной продукции в РФ, то Анкара запросит эти данные.

"Это неправда, что мы экспортировали в Россию продукцию, которая может быть использована в оборонной промышленности. Мы попросили Соединенные Штаты уведомить нас, если есть какие-либо нарушения по этому вопросу", — заявил Чавушоглу.

По его словам, Турция не намерена нарушать антироссийские санкции и будет предпринимать шаги, чтобы ограничения Запада в отношении РФ соблюдались в полной мере.

Обозреватели агентства пишут, что в начале февраля этого года высокопоставленный представитель Казначейства США встретился с турецким правительством и представителями бизнеса, чтобы призвать их к более тесному сотрудничеству в пресечении потока товаров, которые Москва может использовать в военных целях.

При этом отмечается, что несмотря на антироссийские санкции каналы поставок из Гонконга, Турции и других торговых центров остаются открытыми для России. Однако официально турецкая сторона опровергает обвинения в свой адрес и заявляет, что Анкара будет реагировать на подобные нарушения, если таковы будут доказаны.

Ранее в сети появилась информация о том, что по меньшей мере 13 турецких фирм в прошлом году экспортировали в Россию товары на общую сумму не менее 18,5 млн долларов. 3 февраля издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором сообщалось, что 10 российских компаний получили транспортные средства, пластмассовые и резиновые изделия и другие товары, находящихся под санкциями США.

Кроме того турецкие фирмы в нарушение американского экспортного контроля могли отправить в Россию лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары на сумму в 16 млн долларов. Журналисты того ж издания отметили, что товары получала дочерняя компания российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение", выпускающая системы вооружения для Военно-морского флота РФ.