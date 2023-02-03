Турецкие фирмы поставили России электронику и запчасти, необходимые для армии, — WSJ

Российские компании, находящиеся под санкциями США, закупили в Турции генераторы, лифты, платы и другую технику. Среди заказчиков — предприятия, производящие оружие для Вооруженных сил РФ.

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Турецкие компании в прошлом году экспортировали товары российским предприятиям, находящимися под санкциям США из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая сумма сделок составляет по меньшей мере 18,5 млн долларов. В перечне поставляемой агрессору продукции есть и американские товары. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает издание Wall Street Journal.

По данным журналистов, по меньшей мере 13 турецких компаний экспортировали в РФ ряд товаров, включая пластмассы, резиновые изделия и транспортные средства, Также сообщается, что фирмы отправили в Россию как минимум три партии товаров производства США. Помимо этого турецкие компании отправили государству-агрессору лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары на сумму в 16 млн долларов в нарушение американского экспортного контроля.

Кроме того, издание утверждает, что из Турции товары получала дочерняя компания российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которая производит системы вооружения для Военно-морского флота РФ, а также "Промтехнология", производящая винтовки для Вооруженных сил РФ. Эти предприятия также находятся под санкциями США.

На этой неделе высокопоставленные чиновники Министерства финансов США посетили Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, чтобы пресечь военные закупки РФ в этих странах. Также в конце прошлого года Вашингтон предупредил Анкару, что турецкие граждане могут быть оштрафованы и приговорены к срокам за обслуживание самолетов производства США, летающих в РФ и из нее в нарушение контроля за экспортом.

"В дополнение к попыткам лишить Россию оружия, официальные лица США также пытаются перекрыть российские источники основных товаров, используемых для производства военной техники. Каучук, например, используется для изготовления пластин, защищающих российские боевые танки Т-80. Американские санкции и экспортный контроль также нацелены на пластмассы, которые нужны России для производства танков, кораблей, шлемов и бронежилетов", — говорится в публикации.

В публикации также говорится, что РФ приобрела у турецких фирм рулевые колеса для грузовиков и американские фильтры для двигателей, конвейеры и элеваторы американского производства.

Тем временем СМИ сообщали, что Турция в конце 2022 года начала отправлять Украине разработанные США кассетные боеприпасы.

Также мы писали, что Украина получила от Турции бесплатно два беспилотника типа Bayraktar TB2.