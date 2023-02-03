Турецькі фірми поставили Росії електроніку та запчастини, необхідні для армії, — WSJ

Російські компанії, які перебувають під санкціями США, закупили у Туреччині генератори, ліфти, плати та іншу техніку. Серед замовників – підприємства, які виробляють зброю для Збройних сил РФ.

Related video

Турецькі компанії минулого року експортували товари російським підприємствам, які перебувають під санкціями США через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Загальна сума угод становить щонайменше 18,5 млн доларів. У переліку продукції, що поставляється агресору, є і американські товари. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомляє видання Wall Street Journal.

За даними журналістів, щонайменше 13 турецьких компаній експортували у РФ низку товарів, включаючи пластмаси, гумові вироби та транспортні засоби. Також повідомляється, що фірми відправили до Росії як мінімум три партії товарів виробництва США. Крім цього турецькі компанії відправили державі-агресору ліфти, електрогенератори, друковані плати та інші товари на суму 16 млн доларів на порушення американського експортного контролю.

Крім того, видання стверджує, що з Туреччини товари отримувала дочірня компанія російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння", яка виробляє системи озброєння для Військово-Морського флоту РФ, а також "Промтехнологія", що виготовляє гвинтівки для Збройних сил РФ. Ці підприємства також перебувають під санкціями США.

Цього тижня високопосадовці Міністерства фінансів США відвідали Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Оман, щоб припинити військові закупівлі РФ у цих країнах. Також наприкінці минулого року Вашингтон попередив Анкару, що турецькі громадяни можуть бути оштрафовані та засуджені до термінів за обслуговування літаків виробництва США, що літають у РФ та з неї порушують контроль за експортом.

"На додаток до спроб позбавити Росію зброї, офіційні особи США також намагаються перекрити російські джерела основних товарів, що використовуються для виробництва військової техніки. Каучук, наприклад, використовується для виготовлення пластин, що захищають російські бойові танки Т-80. Американські санкції та експортний контроль також націлені на пластмаси, які потрібні Росії для виробництва танків, кораблів, шоломів та бронежилетів", — йдеться у публікації.

У публікації також йдеться, що РФ придбала у турецьких фірм кермові колеса для вантажівок та американські фільтри для двигунів, конвеєри та елеватори американського виробництва.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Туреччина наприкінці 2022 року почала надсилати Україні розроблені США касетні боєприпаси.

Також ми писали, що Україна отримала від Туреччини безкоштовно два безпілотники типу Bayraktar TB2.