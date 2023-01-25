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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Для допомоги народу: Туреччина подарувала Україні безпілотники Bayraktar (фото)

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Туреччина подарувала народу України два Bayraktar TB2

Компанія Baykar передала БПЛА для допомоги Збройним Силам України та народу України, а також для захисту нашої країни від російських окупантів.

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Україна отримала від Туреччини безкоштовно два безпілотники типу Bayraktar TB2, які у середу, 25 січня, доставили в Україну. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Сьогодні ми отримали від великих друзів і партнерів України — компанії Baykar — ще два безпілотники", — йдеться у повідомленні ГУР.

У відомстві уточнили, що компанія передала БПЛА безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України й для захисту від окупантів.

"Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та постійну підтримку в найважчі для нашої держави часи", — подякували турецьким розробникам українські розвідники.

Bayraktar TB2: технічні характеристики

Це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з двигуном внутрішнього згоряння та повітряним гвинтом штовхального типу. Bayraktar TB2 з 4 керованими боєприпасами на підвісці може перебувати у повітрі від 12 до 24 годин. Максимальна дальність керування — до 150 кілометрів.

Безпілотник може вести постійне чергування в повітрі й після виявлення цілей швидко висуватися до передової для пуску ракет.

Корпус БПЛА виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки. За необхідності апарат може діяти у напівавтономному режимі польоту, без керування із землі.

Bayraktar TB2 оснащений модульними електронно-оптичною та інфрачервоною камерами, лазерним далекоміром і лазерним цілевказувачем для керованих боєприпасів, а також багатофункціональним радаром.

Безпілотник несе зазвичай дві керовані протитанкові ракети UMTAS із лазерним наведенням і дальністю пуску 0,5-8 км, або чотири коректовані плануючі високоточні авіабомби, які здатні уражати нерухомі й рухомі об'єкти на відстані до 8 кілометрів.

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Безпілотник Bayraktar TB2 може перебувати у повітрі від 12 до доби

Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що в Україні завершили проєктування заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Протягом наступних двох років у нашій країні може розпочатися виготовлення бестселерів Bayraktar TB2 та новітнього Kizilelma.

Фокус також писав про те, чим турецька Baykar допомагає Україні та ЗСУ. Турецька оборонна компанія заявила, що в питанні допомоги Україні гроші не є пріоритетом. Тому загальна допомога не обмежується безплатним передаванням безпілотників, на які збирали у різних країнах світу.