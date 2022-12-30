Не тільки безпілотники: чим турецька Baykar допомагає Україні та ЗСУ

Турецька оборонна компанія заявила, що в питанні допомоги Україні гроші не є пріоритетом. Тому загальна допомога не обмежується безплатним передаванням безпілотників, на які збирали у різних країнах світу. Компанія Baykar оплачує гранти на навчання студентів, а також возить дітей у Туреччину на відпочинок.

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Фокус переклав статтю Стейна Мітцера та Юста Оліманса про допомогу турецькій компанії у боротьбі з російською агресією.

Як держави, так і приватні компанії активно підтримали Україну на тлі вторгнення Росії у 2022 році. Безліч приватних фірм докладали всіх зусиль, щоб допомогти Україні зберегти незалежність, — достатньо згадати про безкоштовні супутникові інтернет-системи Starlink, надані компанією SpaceX, пожертвування 500 тисяч пачок цигарок українській армії компанією Philip Morris International або роздавання 100 тисяч безкоштовних авіаквитків від компанії Wizz Air українським біженцям, які перебувають у Східній Європі. Виробники військового обладнання по всьому світу також зробили значний внесок у Збройні сили України, пожертвувавши військове спорядження, боєприпаси, невеликі безпілотники та зброю.

Така підтримка безпрецедентна в історії конфліктів і показує, наскільки сильно Росія недооцінила готовність західних урядів і громадянського суспільства підтримати європейську країну перед загрозою знищення. Ця рішучість не обмежилася членами ЄС: Туреччина також стала великим постачальником військової допомоги Україні.

Цікаво, що її допомога враховувала керовані РСЗВ TRLG-230 ще до прибуття американських HIMARS в Україну. Туреччина також є єдиною країною НАТО, яка поставила озброєння Україні без чіткої умови, що вони не будуть використовуватися проти цілей, розташованих на території Росії, чим Україна із задоволенням скористалася.

Турецький уряд надав значну військову допомогу Україні, але турецький виробник безпілотників Baykar Tech також відіграв ключову роль у військовій допомозі. З 24 лютого Baykar Tech передала Україні понад 20 БПЛА Bayraktar TB2, 24 розвідувальні БПЛА Mini-Bayraktar, обладнання РЕБ та 12 вантажівок із гуманітарною допомогою. Крім цих пожертв, Baykar продав ще приблизно 15 TB2 за півціни, а завдяки рішенню компанії безоплатно передати п'ять TB2, гроші на які зібрали Литва, Україна та Польща, вивільнилося 32 мільйони доларів на гуманітарні проєкти та заходи щодо відновлення України.

Про загальну вартість пожертвувань і знижок Baykar наразі можна лише здогадуватися (за припущенням авторів, вона наближається до 100 мільйонів доларів), але вона майже напевно більша, ніж деякі західні країни надали Україні як військову допомогу. Для тих, хто не впевнений у мотивах компанії Baykar, генеральний директор і технічний директор Baykar Tech, Халюк Байрактар і Сельчук Байрактар відверто позначили свою прихильність до України, заявивши, що "гроші не є пріоритетом" для їхньої компанії і виключивши можливість коли-небудь постачати безпілотники в Росію. У світі оборонних компаній, особливо на висококонкурентному ринку БПЛА, такі заяви є нечуваними.

[ + – ] Розвідувальний БПЛА Mini-Bayraktar, 24 з яких було передано Україні

Крім БПЛА Bayraktar TB2, наданих Україні з 2019 року, Baykar Tech та Україна розвивали свою співпрацю, підписавши угоду про створення заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні у вересні 2021 року. Незважаючи на те, що російсько-українська війна нині не подає ознак швидкого завершення, генеральний директор Халюк Байрактар вважає, що будівництво заводу в Україні завершиться за два роки, заявивши: "Наш план просувається вперед. І ми серйозно маємо намір просуватися вперед у будівництві. Протягом двох років ми хотіли б закінчити його”.

Компанія зробила низку інших ініціатив, які наголошують на її тісних зв'язках з Україною. Зокрема, Baykar Tech прагне допомогти Україні у боротьбі з безпілотниками іранського виробництва шляхом інтеграції ПЗРК Sungur IIR із наведенням на Bayraktar TB2. З березня 2022 року Baykar Tech відправила 12 вантажівок із гуманітарною допомогою в Україну. У серпні 2022 року 140 українських дітей змогли відвідати тижневий літній табір у Стамбулі за рахунок Baykar, і їм навіть показали завод Baykar (який також знаходиться у Стамбулі). Крім того, 30 студентів українських університетів отримали стипендію від Baykar у 2022 році, і ще 30 студентів отримають таку ж допомогу в 2023 році.

[ + – ] Проєктування майбутнього заводу Baykar Tech в Україні

Виробники військової техніки, як правило, не відрізняються ідеалістичною позицією у світовій політиці й зазвичай асоціюються із надмірною жадібністю і схильністю до корупції. Baykar Tech приємно відрізняється від цього стереотипу, а постійні, хоч і не надто афішовані, зусилля компанії заслуговують на похвалу. Хоча скептики незмінно стверджуватимуть, що подаровані Україні Bayraktar TB2 окупляться подвійно за рахунок піару, відправлення вантажівок із гуманітарною допомогою, організація літнього табору для українських дітей і фінансова підтримка українських біженців у Стамбулі не принесуть жодних вигод, так само як і величезні знижки на продукцію чи передавання у дар допоміжного обладнання. Неперевершені масштаби та розмах допомоги не повинні залишати сумнівів у тому, що в цих рішеннях присутній справжнісінький ідеалізм — величезна рідкість у світі, де чисті спонукання сьогодні часто вважають непотрібним баластом.

У наведеному нижче списку ми спробували відстежити обладнання та допомогу, доставлені в Україну компанією Baykar Tech під час російського вторгнення в Україну в 2022 році. Цей список буде оновлюватися в міру оголошення або виявлення додаткової підтримки.

Ударні БПЛА

30+ Bayraktar TB2 [Постачаються з березня 2022 року й далі] (Половину подаровано Baykar Tech, іншу половину продано за півціни);

5 Bayraktar TB2 [Постачання з липня 2022 року й далі] (Краудфандинг, організований громадянами Литви, України та Польщі. Згодом передані Україні компанією Baykar Tech безкоштовно, а зібрані $32 млн використані для надання допомоги).

Розвідувальні БПЛА

24 Mini-Bayraktar [березень 2022] (Надано компанією Baykar Tech);

устаткування для ведення радіоелектронної боротьби (РЕБ);

устаткування радіоелектронної боротьби (для Bayraktar TB2) [Літо 2022] (Надано Baykar Tech).

Наземні станції управління

''кілька'' наземних станцій управління (Для Bayraktar TB2) [2022] (Пожертвовано Baykar Tech).

Гуманітарна допомога

12 вантажівок із гуманітарною допомогою [з березня 2022 року й далі];

літній табір для 140 українських дітей у Стамбулі [серпень 2022];

фінансова підтримка українських біженців у Стамбулі [2022].

Гранти

стипендія для 30 студентів українських університетів на 4 роки навчання у Туреччині [2022];

стипендія для 30 студентів українських університетів на 4 роки навчання у Туреччині [2023];

створення наукового центру(ів) в Україні [2023 або 2024].

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