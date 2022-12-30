Не только беспилотники: чем турецкая Baykar помогает Украине и ВСУ

Турецкая оборонная компания заявила, что в вопросе помощи Украине деньги не являются приоритетом. Поэтому общая помощь не ограничивается бесплатной передачей беспилотников, на которые собирали в разных странах мира. Компания Baykar оплачивает гранты на обучение студентов, а также возит детей в Турцию на отдых.

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Фокус перевел статью Стейна Митцера и Юста Олиманса о помощи турецкой компании в борьбе с российской агрессией.

Как государства, так и частные компании активно поддержали Украину на фоне вторжения России в 2022 году. Множество частных фирм прилагали все усилия, чтобы помочь Украине сохранить независимость, – достаточно вспомнить о бесплатных спутниковых интернет-системах Starlink, предоставленных компанией SpaceX, пожертвовании 500 тысяч пачек сигарет украинской армии компанией Philip Morris International или раздаче 100 тысяч бесплатных авиабилетов от компании Wizz Air украинским беженцам, находящимся в Восточной Европе. Производители военного оборудования по всему миру также внесли значительный вклад в Вооруженные силы Украины, пожертвовав военное снаряжение, боеприпасы, небольшие беспилотники и оружие.

Такая поддержка беспрецедентна в истории конфликтов и показывает, насколько сильно Россия недооценила готовность западных правительств и гражданского общества поддержать европейскую страну перед угрозой уничтожения. Эта решимость не ограничилась членами ЕС: Турция также стала крупным поставщиком военной помощи Украине.

Примечательно, что ее помощь включала управляемые РСЗО TRLG-230 еще до прибытия американских HIMARS в Украину. Турция также является единственной страной НАТО, поставившей вооружения Украине без четкого условия, что они не будут использоваться против целей, расположенных на территории России, чем Украина с удовольствием воспользовалась.

Турецкое правительство предоставило значительную военную помощь Украине, но турецкий производитель беспилотников Baykar Tech также сыграл ключевую роль в военной помощи. С 24 февраля Baykar Tech передала Украине более 20 БПЛА Bayraktar TB2, 24 разведывательных БПЛА Mini-Bayraktar, оборудование РЭБ и 12 грузовиков с гуманитарной помощью. Помимо этих пожертвований, Baykar продал еще около 15 TB2 за полцены, а благодаря решению компании безвозмездно передать пять TB2, деньги на которые собрали Литва, Украина и Польша, высвободилось 32 миллиона долларов на гуманитарные проекты и мероприятия по восстановлению Украины.

Об общей стоимости пожертвований и скидок Baykar в настоящее время можно только догадываться (по предположению авторов, она приближается к 100 миллионам долларов), но она почти наверняка больше, чем некоторые западные страны предоставили Украине в качестве военной помощи. Для тех, кто не уверен в мотивах компании Baykar, генеральный директор и технический директор Baykar Tech, Халук Байрактар и Сельчук Байрактар откровенно обозначили свою приверженность Украине, заявив, что "деньги не являются приоритетом" для их компании и исключив возможность когда-либо поставлять беспилотники в Россию. В мире оборонных компаний, особенно на высококонкурентном рынке БПЛА, такие заявления неслыханны.

[ + – ] Разведывательный БПЛА Mini-Bayraktar, 24 из которых были переданы Украине

Помимо БПЛА Bayraktar TB2, предоставленных Украине с 2019 года, Baykar Tech и Украина развивали свое сотрудничество, подписав соглашение о создании завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине в сентябре 2021 года. Несмотря на то, что российско-украинская война в настоящее время не подает признаков скорого завершения, генеральный директор Халук Байрактар считает, что строительство завода в Украине завершится через два года, заявив: "Наш план продвигается вперед. И мы серьезно намерены продвигаться вперед в строительстве. В течение двух лет мы хотели бы закончить его".

Компания предприняла ряд других инициатив, которые подчеркивают ее тесные связи с Украиной. В частности, Baykar Tech стремится помочь Украине в борьбе с беспилотниками иранского производства путем интеграции ПЗРК Sungur IIR с наведением на Bayraktar TB2. С марта 2022 года Baykar Tech отправила 12 грузовиков с гуманитарной помощью в Украину. В августе 2022 года 140 украинских детей смогли посетить недельный летний лагерь в Стамбуле за счет Baykar, и им даже показали завод Baykar (который также находится в Стамбуле). Кроме того, 30 студентов украинских университетов получили стипендию от Baykar в 2022 году, и еще 30 студентов получат такую же помощь в 2023 году.

[ + – ] Проектирование будущего завода Baykar Tech в Украине

Производители военной техники, как правило, не отличаются идеалистической позицией в мировой политике и обычно ассоциируются с чрезмерной жадностью и склонностью к коррупции. Baykar Tech приятно отличается от этого стереотипа, а постоянные, хотя и не слишком афишируемые, усилия компании заслуживают похвалы. Хотя скептики неизменно будут утверждать, что подаренные Украине Bayraktar TB2 окупятся вдвойне за счет пиара, отправка грузовиков с гуманитарной помощью, организация летнего лагеря для украинских детей и финансовая поддержка украинских беженцев в Стамбуле не принесут никаких выгод, равно как и огромные скидки на продукцию или передача в дар вспомогательного оборудования. Непревзойденные масштабы и размах помощи не должны оставлять сомнений в том, что в этих решениях присутствует самый настоящий идеализм – огромная редкость в мире, где чистые побуждения сегодня часто считают ненужным балластом.

В приведенном ниже списке мы попытались отследить оборудование и помощь, доставленные в Украину компанией Baykar Tech во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Этот список будет обновляться по мере объявления или обнаружения дополнительной поддержки.

Ударные БПЛА

30+ Bayraktar TB2 [Поставляются с марта 2022 года и далее] (Половина подарена Baykar Tech, другая половина продана за полцены)

5 Bayraktar TB2 [Поставки с июля 2022 года и далее] (Краудфандинг, организованный гражданами Литвы, Украины и Польши. Впоследствии переданы Украине компанией Baykar Tech бесплатно, а собранные $32 млн использованы для оказания помощи)

Разведывательные БПЛА

24 Mini-Bayraktar [март 2022] (Предоставлено компанией Baykar Tech)

Оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Оборудование радиоэлектронной борьбы (для Bayraktar TB2) [Лето 2022] (Предоставлено Baykar Tech)

Наземные станции управления

''Несколько'' наземных станций управления (Для Bayraktar TB2) [2022] (Пожертвовано Baykar Tech)

Гуманитарная помощь

12 грузовиков с гуманитарной помощью [с марта 2022 года и далее]

Летний лагерь для 140 украинских детей в Стамбуле [август 2022]

Финансовая поддержка украинских беженцев в Стамбуле [2022]

Гранты

Стипендия для 30 студентов украинских университетов на 4 года учебы в Турции [2022]

Стипендия для 30 студентов украинских университетов на 4 года учебы в Турции [2023]

Создание научного центра(ов) в Украине [2023 или 2024]

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