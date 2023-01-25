Для помощи народу: Турция подарила Украине беспилотники Bayraktar (фото)

Компания Baykar передала БПЛА для помощи Вооруженным Силам Украины и народу Украины, а также для защиты нашей страны от российских оккупантов.

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Украина получила от Турции бесплатно два беспилотника типа Bayraktar TB2, которые в среду, 25 января доставили в Украину. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины – компании Baykar – еще два беспилотника", — говорится в сообщении ГУР.

В ведомстве уточнили, что компания передала БПЛА бесплатно для помощи Вооруженным Силам Украины и народу Украины и для защиты от оккупантов.

"Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые трудные для нашего государства времена", — поблагодарили турецких разработчиков украинские разведчики.

Bayraktar TB2: технические характеристики

Это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления — до 150 километров.

Беспилотник может вести постоянное дежурство в воздухе и, после выявления целей, быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет.

Корпус БПЛА выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки. При необходимости аппарат может действовать в полуавтономном режиме полета, без управления с земли.

Bayraktar TB2 оснащен модульными электронно-оптической и инфракрасной камерами, лазерным дальномером и лазерным целеуказателем для управляемых боеприпасов, а также многофункциональным радаром.

Беспилотник несет обычно две управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением и дальностью пуска 0,5—8 км, либо четыре корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы, которые способны поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 километров.

[ + – ] Беспилотник Bayraktar TB2 может находиться в воздухе от 12 до суток.

Напомним, 25 января стало известно, что в Украине завершили проектирование завода по производству беспилотников Bayraktar. В течение следующих двух лет в нашей стране может начаться изготовление бестселлеров Bayraktar TB2 и новейшего Kizilelma.

Фокус также писал о том, чем турецкая Baykar помогает Украине и ВСУ. Турецкая оборонная компания заявила, что в вопросе помощи Украине деньги не являются приоритетом. Поэтому общая помощь не ограничивается бесплатной передачей беспилотников, на которые собирали в разных странах мира.