В обход санкций: Турция перепродает России американские товары для военной техники – WSJ

По данным американских журналистов, турецкие компании в прошлом году экспортировали технику, электронику, запчасти и другие товары, необходимые России для ее вооруженных сил, на десятки миллионов долларов.

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По меньшей мере 13 турецких фирм в прошлом году экспортировали товары на общую сумму не менее $18,5 миллионов, включая пластмассы, резиновые изделия и транспортные средства, как минимум, 10 российским компаниям, против которых США ввели санкции за их роль в нападении России на Украину. Об этом 3 февраля писал The Wall Street Journal.

По данным журналистов американского издания, турки отправили в Россию минимум три партии товаров американского производства. Установлено, что с марта по октябрь 2022 года турецкие фирмы отправляли в РФ, электрогенераторы, печатные платы и другие товары производства США на сумму еще $15 миллионов в нарушение экспортного контроля США.

Среди российских компаний, попавших под санкции и получивших товары из Турции, были дочерняя компания российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которая производит системы вооружения для российского военно-морского флота, и компания "Промтехнология", попавшая под санкции за производство винтовок для российских вооруженных сил.

Журналисты сообщают, что среди товаров, которые Россия приобрела у Турции были, в частности, рулевые колеса для грузовиков и фильтры для двигателей американского производства. В нарушение экспортного контроля США Россия импортировала конвейеры и лифты американского производства на сумму около $8 миллионов.

Позиция Турции

Турция хоть и является союзником Организации Североатлантического договора, она входит в число стран, которые заявили, что не будут применять санкции в отношении России.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Турции, Министерство промышленности и торговли России и Федеральная таможенная служба не ответили журналистам на просьбы прокомментировать экспорт.

Как пишут журналисты, турецкие чиновники говорят, что страна соблюдает только санкции, введенные Советом Безопасности ООН, а не санкции, введенные такими странами, как США. Министерство иностранных дел Турции также отмечает, что не одобряет попытки обойти санкции против России.

Напомним, 1 февраля сообщалось о том, что из-за потери европейского рынка цены на российскую нефть сократились почти вдове. Средняя цена основной российской экспортной марки нефти Urals в январе 2023 составила $49,48 за баррель.

Ранее, 30 января, The Wall Street Journal писал о том, что за последние два года главный исследовательский институт по ядерным разработкам в Китае смог более двенадцати раз закупить американские микросхемы и процессоры несмотря на тотальный запрет.

27 января Фокус писал о том, что Совет Европейского союза принял решение продлить ограничительные меры в отношении ряда секторов российской экономики до 31 июля 2023 года.