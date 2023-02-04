В обхід санкцій: Туреччина перепродує Росії американські товари для військової техніки — WSJ

За даними американських журналістів, турецькі компанії минулого року експортували техніку, електроніку, запчастини та інші товари, необхідні Росії для її збройних сил, на десятки мільйонів доларів.

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Щонайменше 13 турецьких фірм торік експортували товари на загальну суму не менше $18,5 мільйонів, включаючи пластмаси, гумові вироби та транспортні засоби, як мінімум, 10 російським компаніям, проти яких США ввели санкції за їхню роль у нападі Росії на Україну. Про це 3 лютого писав The Wall Street Journal.

За даними журналістів американського видання, турки відправили до Росії щонайменше три партії товарів американського виробництва. Встановлено, що з березня до жовтня 2022 року турецькі фірми відправляли до РФ електрогенератори, друковані плати та інші товари виробництва США на суму ще $15 мільйонів, порушуючи експортний контроль США.

Серед російських компаній, які потрапили під санкції та отримали товари з Туреччини, були дочірня компанія російської корпорації "Тактическое ракетное вооружение", яка виробляє системи озброєння для російського військово-морського флоту, та компанія "Промтехнология", що потрапила під санкції за виробництво гвинтівок для російських збройних сил.

Журналісти повідомляють, що серед товарів, які Росія придбала у Туреччини, були, зокрема, кермові колеса для вантажівок та фільтри для двигунів американського виробництва. Порушуючи експортний контроль США, Росія імпортувала конвеєри та ліфти американського виробництва на суму близько $8 мільйонів.

Позиція Туреччини

Туреччина хоч і є союзником Організації Північноатлантичного договору, вона входить до числа країн, які заявили, що не будуть застосовувати санкції щодо Росії.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ Туреччини, Міністерство промисловості та торгівлі Росії та Федеральна митна служба не відповіли журналістам на прохання прокоментувати експорт.

Як пишуть журналісти, турецькі чиновники кажуть, що країна дотримується лише санкцій, запроваджених Радою Безпеки ООН, а не санкцій, запроваджених такими країнами, як США. Міністерство закордонних справ Туреччини також наголошує, що не схвалює спроби обійти санкції проти Росії.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося про те, що через втрату європейського ринку ціни на російську нафту скоротилися майже вдвічі. Середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель.

Раніше, 30 січня, The Wall Street Journal писав про те, що за останні два роки головний дослідний інститут з ядерних розробок у Китаї зміг понад дванадцять разів закупити американські мікросхеми та процесори, незважаючи на тотальну заборону.

27 січня Фокус писав про те, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи щодо низки секторів російської економіки до 31 липня 2023 року.