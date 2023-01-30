Заборона на чіпи із США не працює: Китай продовжує їх використовувати для ядерних розробок

Понад 30 років Піднебесній вдається хитро оминати американські санкції.

Related video

Виявляється, лише за останні два роки головний дослідницький інститут з ядерних розробок у Китаї зміг понад дванадцять разів закупити американські мікросхеми та процесори попри тотальну заборону. Як пише The Wall Street Journal, Державний інститут продовжував закуповувати спеціальні чіпи виробництва Intel та Nvidia, незважаючи на те, що у 1997 році вони були включені до чорного списку експорту США для ядерної галузі Китаю.

КНР досить просто оминає заборони: купує процесори у китайських реселерів або запозичує у своїх колег, наприклад у лабораторії інституту, що вивчає обчислювальну гідродинаміку. Так само можна створити цілу мережу підставних фірм за кордоном, і закуповувати чіпи цілком офіційно. І взагалі, відстежити куди і для чого відправляються чіпи до Китаю неймовірно складно, адже за даними Асоціації напівпровідникової промисловості США, лише у 2021 році Китай викупив понад третину світових продажів мікросхем, які становили $556 млрд.

[ + – ] Лише у 2021 році Китай викупив понад третину світових продажів мікросхем Фото: unsplash.com

За дослідженням журналістів, розмір більшості чіпів, закуплених китайськими ядерниками, варіювався від 7 до 14 нм і вони легко доступні на відкритому ринку: версії чіпів Intel Xeon Gold і Nvidia GeForce RTX, придбані китайськими вченими, можна купити на будь-якому торговому китайському майданчику. До закупівель не увійшли чіпи останнього покоління, випущені за останні два роки.

Журналісти прошерстили каталог наукових праць, опублікованих китайськими ядерниками, і з'ясували, що принаймні 34 статті за останнє десятиліття посилалися на використання американських напівпровідників. Їх використовували по-різному, включаючи аналіз даних та створення алгоритмів.

Також китайські ядерники, яким потрібні суперкомп'ютери, просять зібрати їх для себе невеликі компанії, які не викликають підозр. Потім за їх допомогою вчені проводять розрахунок ядерної реакції та проєктують боєголовки.

Шість із семи дослідницьких опублікованих робіт китайських учених, мали відношення до обслуговування ядерних запасів, у тому числі одна, опублікована зовсім недавно, стосувалася термоядерного синтезу з інерційним утриманням, або ICF, який включає використання потужних лазерів для генерації термоядерних реакцій, подібних до тих, які відбуваються у великих масштабах в термоядерній зброї.

[ + – ] Ця ICF-камера використовується для дослідження термоядерного синтезу з інерційним утриманням Фото: Соцмережi

До речі, вчені КНР у своїх роботах і не приховують використання американських чіпів. У шести статтях вони описали використання графічних процесорів та інших мікросхем покращення роботи пристроїв ICF. Наприклад, зробили акцент на використанні процесора Intel Core i7-7800X та графічної карти Nvidia GeForce GTX 1080 Ti.

Окремо в 2017 році дослідники пекінського Інституту прикладної фізики та обчислювальної математики написали про ключову роль чіпів Intel у китайському суперкомп'ютері Tianhe-2 та аналізі ядерних реакторів.

У компаніях Intel і Nvidia кажуть, що ці чіпи ніяк не можуть бути проконтрольовані, адже вони масово використовуються в споживчих моделях і не є спеціалізованими пристроями. Але компанії докладають усіх сил, щоб підтримувати санкції свого уряду.

[ + – ] Через 10 років Китай зможе потроїти кількість своїх ядерних боєголовок Фото: Соцмережi

Американські журналісти із тривогою зазначають, що Китай прискорює розширення своїх ядерних сил. За експертними оцінками, до 2035 року армія Китаю може накопичити близько 1500 ядерних боєголовок, що у 3,5 більше, ніж зараз.

Раніше Фокус писав, що Китай лідирує в експорті бойових дронів за рахунок того, що інженери з Піднебесної копіюють західні технології та на їх основі роблять свої моделі.