Запрет на чипы из США не работает: Китай продолжает их использовать для ядерных разработок

Более 30 лет Поднебесной удается хитро обходить американские санкции.

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Оказывается, только за последние два года главный исследовательский институт по ядерным разработкам в Китае смог более двенадцати раз закупить американские микросхемы и процессоры несмотря на тотальный запрет. Как пишет The Wall Street Journal, Государственный институт продолжал закупать специальные чипы производства Intel и Nvidia, несмотря на то, что в 1997 году они были включены в черный список экспорта США для ядерной отрасли Китая.

КНР довольно просто обходит запреты: покупает процессоры у китайских же реселлеров или заимствуют у своих коллег, например у лаборатории института, изучающего вычислительную гидродинамику. Так же можно просто создать целую сеть подставных фирм за рубежом, и закупать чипы вполне официально. И вообще, отследить куда и для чего отправляется чипов в Китай невероятно сложно, ведь по данным Ассоциации полупроводниковой промышленности США, только в 2021 году Китай выкупил более трети мировых продаж микросхем, которые составили $556 млрд.

[ + – ] Только в 2021 году Китай выкупил более трети мировых продаж микросхем Фото: unsplash.com

По исследованию журналистов, размер большинства чипов, закупленных китайскими ядерщиками, варьировался от 7 до 14 нм и они легко доступны на открытом рынке: версии чипов Intel Xeon Gold и Nvidia GeForce RTX, приобретенные китайскими учеными, можно купить на любой торговой китайской площадке. В закупки не вошли чипы последнего поколения, выпущенные за последние два года.

Журналисты прошерстили каталог научных работ опубликованных китайскими ядерщиками и выяснили, что, по крайней мере, 34 статьи за последнее десятилетие ссылались на использование американских полупроводников. Их использовали по-разному, включая анализ данных и создание алгоритмов.

Так же китайские ядерщики, которым нужны суперкомпьютеры, просят собрать их для себя небольшие компании, не вызывающие подозрений. Потом с их помощью ученые проводят расчет ядерной реакции и проектируют боеголовки.

Шесть из семи исследовательских опубликованных работ китайских ученых, имели отношение к обслуживанию ядерных запасов, в том числе одна, опубликованная совсем недавно, касалась термоядерного синтеза с инерционным удержанием, или ICF, который включает использование мощных лазеров для генерации термоядерных реакций, подобных к тем, которые происходят в больших масштабах в термоядерном оружии.

[ + – ] Эта ICF-камера используется для исследования термоядерного синтеза с инерционным удержанием Фото: Соцсети

Кстати, ученые КНР в своих работах и не скрывают, что используют американские чипы. В шести статьях они описали использование графических процессоров и других микросхем для улучшения работы устройств ICF. Например, сделали акцент на использование процессора Intel Core i7-7800X и графической карты Nvidia GeForce GTX 1080 Ti.

Отдельно в 2017 году исследователи пекинского Института прикладной физики и вычислительной математики, написали о ключевой роли чипов Intel в китайском суперкомпьютере Tianhe-2 и анализе ядерных реакторов.

В компаниях Intel и Nvidia говорят, что перечисленные чипы никак не могут быть проконтролированы, ведь они массово используются в потребительских моделях и не являются специализированными устройствами. Но компании прикладывают все силы, чтобы поддерживать санкции своего правительства.

[ + – ] Через 10 лет Китай сможет утроить количество своих ядерных боеголовок Фото: Соцсети

Американские журналисты с тревогой отмечают, что Китай ускоряет расширение своих ядерных сил. По экспертным оценкам, к 2035 году армия Китая может накопить около 1500 ядерных боеголовок, что в 3,5 больше, чем есть сейчас.

Ранее Фокус писал, что Китай лидирует в экспорте боевых дронов за счет того, что инженеры из Поднебесной копируют западные технологии и на их основе делают свои модели.