Китай лидирует в экспорте боевых дронов: инженеры копируют западные технологии

За последние 10 лет китайцы продали 282 боевых БПЛА, в то время как США – только 12.

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Главную роль в успехе Китая на рынке боевых дронов сыграло упорство, копирование и усовершенствование западных технологий, а так же отказ США продавать свои боевые БПЛА в такие страны, как Иордания, Ирак и ОАЭ, сообщает Al Jazeera.

Аналитики говорят, что китайские боевые беспилотники гораздо дешевле своих американских аналогов, что привлекает покупателей из ближневосточных стран и Африки. Например, беспилотник Caihong 4 по техническим характеристикам почти идентичен американскому MQ-9 Reaper, а популярный Wing Loong 2 схож по функционалу и возможностям с MQ-1 Predator. Однако цена разительно отличается: CH-4 и Wing Loong 2 оцениваются в сумму от $1 млн до $2 млн, тогда как американский Reaper стоит $16 млн, а Predator — $4 млн.

Китайские боевые машины неплохо себя показали в Ираке, заявляют местные власти. Они утверждают, что с 2018 года нанесли с помощью китайских БПЛА более 260 воздушных налетов на ИГИЛ с почти 100% результатом. Но боевые дроны производства Китая используются не только в войне, но и в подавлении гражданских конфликтов в таких странах, как Мьянма и Эфиопия.

Именно по этой причине США отказывается поставлять свои БПЛА в Иорданию, Ирака и ОАЭ. И подобным государствам приходится обращаться за помощью в Китай. Кроме того, у Китай выигрывает не только за счет низких цен, но за счет гибкой политики оплаты за боевые беспилотники. Например, в страны Африки, которые богаты природными ресурсами Поднебесная поставляет свои дроны в обмен на ресурсы или в рассрочку.

[ + – ] Китайские боевые дроны могут оснащаться ракетами общим весом до 450 кг Фото: Соцсети

Так же успех китайской программы по производству боевых беспилотников эксперты связывают с финансированием этой отрасли правительством Си Цзиньпина. Лидер КНР не раз заявлял, что беспилотники способны глубоко изменить сценарии войны и заверил, что Китай ускорит развитие беспилотных технологий. Интерес Китая в сфере БПЛА понятен, говорят эксперты, ведь наверняка именно БПЛА будут играть одну из главных ролей в возможной военной конфронтации из-за Тайваня.

По словам экспертов, Китай смог осуществить стремительный рывок от копирования западных беспилотных моделей до собственных разработок всего за шесть лет. И вот теперь от Саудовской Аравии до Мьянмы и от Ирака до Эфиопии все больше и больше китайских боевых БПЛА развертываются на поле боя.

Ранее Фокус писал, что Китайский боевой дрон WZ-7 "Парящий дракон" впервые пролетел у берегов Японии.