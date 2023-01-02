Китайский дрон WZ-7 "Парящий дракон" впервые пролетел у берегов Японии

Японские военные внимательно следят за действиями китайцев во время маневров в Тихом океане.

Related video

Министерство обороны Японии заявило, что китайский военный беспилотник WZ-7 пролетел вблизи островов Окинава и Миякодзима. Об этом пишет агентство Reuter.

Согласно заявлению Минобороны, китайский дрон заметили 1 и 2 января, он пролетел из Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана, а затем развернулся и направился на запад. Отмечается, что WZ-7 впервые провел патрулирование у берегов Японии, хотя и не входил в воздушное пространство страны.

WZ-7 Soaring Dragon ("Парящий дракон") — это высотный БПЛА, который имеет конфигурацию, аналогичную американскому беспилотнику RQ-4 Global Hawk производства Northrop Grumman. Он предназначен для ведения воздушной разведки и сбора данных о наведении ракет. Его серийно выпускали в Китае с 2015 по 2016 гг., а в 2020 году провели модернизацию. Довольно крупный WZ-7 получил две пары крыльев, соединенных между собой. Предполагается, что такая конструкция улучшила аэродинамические характеристики и упростила механизм управления полетом.

Характеристики дрона WZ-7:

Длина: 14,33 м

Размах крыла: 24,86 м

Высота: 5,41 м

Силовая установка: турбореактивный двигатель Guizhou WP-13 или двигатель неизвестного типа

Крейсерская скорость: 750 км/ч

Максимальная дальность: 7000 км

Продолжительность полета: 10 ч

Практический потолок: 18 км

Япония за последние две недели подняла в воздух реактивные истребители и направила самолеты и военные корабли, чтобы следить за китайским авианосцем "Ляонин" и пятью военными кораблями, которые проводили военно-морские маневры и летные операции в Тихом океане. Японские войска начали внимательно следить за действиями КНР после того, как 16 декабря китайская военно-морская группа, в состав которой входили ракетные эсминцы, прошла между главным островом Окинава и островом Миякодзима в западную часть Тихого океана из Восточно-Китайского моря.

25 декабря армия Китая направила 78 самолетов, БПЛА и кораблей в зону ПВО Тайваня, в том числе один разведывательный WZ-7. 47 самолетов пересекли медиану Тайваньского пролива и вошли в зону распознания с юго-запада.

В сентябре Китай показал новый беспилотник WZ-8 на авиасалоне в городе Чандунь. Аппарат размером с небольшой самолет-истребитель получил реактивный двигатель, выдвигаемое шасси и может разгоняться до 3700 км/ч.