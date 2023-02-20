В обхід санкцій: Туреччина заперечує експорт товарів для військової промисловості РФ, — МЗС

Турецька сторона просить американців повідомити про порушення щодо цього, якщо такі будуть виявлені Вашингтоном.

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Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу 20 лютого заявив, що Туреччина не експортувала до Росії хімікати, мікрочіпи та інші товари, які можуть бути використані у російській військовій промисловості. Про це повідомляє агентство Reuters.

Глава дипломатичного відомства, виступаючи після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, зазначив, що якщо у Вашингтона з'явиться інформація про будь-які постачання подібної продукції до РФ, то Анкара запросить ці дані.

"Це неправда, що ми експортували до Росії продукцію, яка може бути використана в оборонній промисловості. Ми попросили Сполучені Штати повідомити нас, якщо є якісь порушення з цього питання", — заявив Чавушоглу.

За його словами, Туреччина не має наміру порушувати антиросійські санкції і робитиме кроки, щоб обмеження Заходу щодо РФ дотримувалися повною мірою.

Оглядачі агентства пишуть, що на початку лютого цього року високопосадовець Казначейства США зустрівся з турецьким урядом і представниками бізнесу, щоб закликати їх до більш тісної співпраці у припиненні потоку товарів, які Москва може використовувати у військових цілях.

При цьому наголошується, що незважаючи на антиросійські санкції, канали поставок з Гонконгу, Туреччини та інших торгових центрів залишаються відкритими для Росії. Проте офіційно турецька сторона спростовує звинувачення на свою адресу і заявляє, що Анкара реагуватиме на такі порушення, якщо такі будуть доведені.

Раніше у мережі з'явилася інформація про те, що щонайменше 13 турецьких фірм минулого року експортували до Росії товари на загальну суму не менше 18,5 млн. доларів. 3 лютого видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому повідомлялося, що 10 російських компаній отримали транспортні засоби, пластмасові та гумові вироби та інші товари, які перебувають під санкціями США.

Крім того турецькі фірми, порушуючи американський експортний контроль, могли відправити до Росії ліфти, електрогенератори, друковані плати та інші товари на суму в 16 млн доларів. Журналісти того ж видання зазначили, що товари отримувала дочірня компанія російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння", що випускає систему озброєння для Військово-морського флоту РФ.