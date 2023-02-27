Новий наступ РФ: окупанти кидають війська "прямо в зуби української оборони", — NYT

Армія РФ вже місяць веде наступ, який мав відновити темпи війни. Проте факттчно серйозних успіхів російські війська не мають.

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Російські війська вже місяць як ведуть свій масштабний наступ. За цей час ЗС РФ ледве зрушили з місця. Про це повідомляє The New York Times.

У виданні розповіли про те, як бійці ЗСУ ведуть оборону в районі Лиману. Упродовж кількох місяців військові аналітики очікували, що російські військові під тиском президента Путіна спробують відновити темпи війни перед роковинами повномасштабного вторгнення.

З лютого війська РФ провели серію обстрілів лінією фронту на Донбасі, її розглядали як пробну. Однак зважаючи на все, пишуть у виданні, це найкраще на що здатні російські сили. Про старт великого наступу заявив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю українським ЗМІ.

[ + – ] ЗС РФ уже місяць як ведуть повномасштабну війну Фото: biden

За рік повномасштабної війни російські війська зазнали "приголомшливих втрат" близько 200 тисяч солдатів. Тисячі танків та бронетранспортерів знищені або стали трофеями для ЗСУ. У РФ закінчуються артилерійські боєприпаси та крилаті ракети. Чимало з найелітніших, найкраще навчених і досвідчених підрозділів було знищено, але в відновлення підуть роки, а не місяці. Тому Кремль розраховує на мобілізованих, які не проходять належного навчання.

Експерти все більше сумніваються в тому, що Росія в своєму останньому наступі буде набагато більшою загрозою, ніж від них очікувалося. В ISW вже заявили, що під Лиманом ведуться найінтенсивніші бої, проте вони завершуються без територіальних надбань.

[ + – ] В ISW вже заявили, що під Лиманом ведуться найінтенсивніші бої, проте вони завершуються без територіальних надбань Фото: biden

Українська стратегія полягає в тому, щоб максимально поглинати удари та готуватися до весняного контрнаступу на західній бронетехніці. Російська армія зазнає високих втрат, тому, що більше втрат на Донбасі, то швидше Україна зможе перемогти, заявив Зеленський.

На думку аналітиків, було б помилкою вважати, що ЗС РФ має ще тисячі танків і артилерії, а також можливість виробляти бронетехніку. Також у ворога перевага у живій силі. Тому генерал Марк Міллі каже, що російський наступ становить небезпеку через одну лише чисельність.

Єдиний напрямок, де ЗС РФ просуваються — це Бахмут. Вони наблизилися до міста та загрожують українським силам. Однак запеклі бої тривають уже кілька місяців, а Бахмут досі стоїть.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що на Заході сказали, що якщо ЗСУ не зможе звільнити свої території, то з осені потрібно буде йти на переговори з Кремлем.

27 лютого в Луганській ОВА заявили, що РФ розпочала повномасштабний наступ в області.