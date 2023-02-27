Росія розпочала повномасштабний наступ у Луганській області, — Гайдай (відео)

За словами керівника ОВА, росіяни звезли величезну кількість важкої техніки та нових мобілізованих на окуповану територію. Поки що окупанти намагаються виявити слабкі місця української армії на східному фронті.

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Росія розпочала часткову реалізацію плану повномасштабного наступу в Луганській області. Про це у понеділок, 27 лютого, повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За словами керівника Луганської ОВА, активні бойові дії ведуться на трьох напрямках: Білогорівка, Сватово-Куп'янськ та в районі Кремінної.

"Зважаючи на те, що останнім часом почастішали обстріли наших позицій і населених пунктів, так і спроби штурмувати позиції Сил оборони, або просто піхотою, або за підтримки важкої техніки, можна сказати, що у нас пристойна ескалація почалася за останні кілька тижнів", — наголосив Гайдай.

Також голова військово-цивільної адміністрації наголосив, що, швидше за все, росіяни не підуть на повномасштабний наступ у Луганській області з одночасним застосуванням сотень танків та тисяч осіб особового складу. Проте часткова реалізація такого настання вже розпочалася.

Гайдай назвав три головні ознаки початку повномасштабного наступу:

На тимчасово окуповану територію Луганської області росіяни звезли величезну кількість важкої техніки. Підвезли багато мобілізованих, яких призвали останніми місяцями. Підвозять велику кількість боєкомплекту.

Крім того, як зазначив Гайдай, росіяни на різних напрямках використовують різні склади штурмових груп, з'ясовуючи таким чином слабкі місця Сил оборони України.

Що відбувається на східному фронті (мапа)

27 лютого Військова розвідка Міноборони Великобританії опублікувала карту бойових дій на території України та показала, як виглядає ймовірна вісь просування російських військ.

[ + – ] Карта бойових дій, опублікована розвідкою Британії

Згідно з даними британських військових, сили південного угруповання російських ведуть наступ відразу на двох напрямках: Горлівка-Піски та Бахмут, тоді як центральне угруповання намагається вийти за Рубіжне у бік Лимана.

Нагадаємо, 22 лютого Сергій Гайдай заявив, що наступ російської армії в Луганській області продовжується, проте максимальна його фаза ще попереду. Він заявив, що російські агресори наголошують на своєму наступі на Кремінському напрямку.

Раніше, 20 лютого, Гайдай повідомляв, що на Луганщину відправляють величезну кількість особового складу російських військ і техніки. Глава ОВА не виключає, що всі накопичені резерви Москва утримує до певної дати.

Також нагадаємо, 20 лютого в ISW повідомляли, що Кремль не зможе досягти оперативно значущих успіхів у Луганській області. Однак операції РФ на цій ділянці фронту можуть набрати обертів.

Раніше, 19 лютого, керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що за кілька тижнів росіяни збільшили кількість військових на східному фронті зі 160 до 190 батальйонів.