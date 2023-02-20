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"Готує щось особливе": РФ стягує величезні резерви в Луганську область, — Гайдай

Наступ ЗС РФ, Луганська область
Фото: РИА Новости | ЗС РФ

За словами голови Луганської ОВА, в регіон відправляють величезну кількість особового складу російських військ і техніки. Найгарячіші точки в області — Кремінна та Білогорівка.

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Російські війська продовжують збільшувати кількість обстрілів у Луганській області. Найгарячішими точками в регіоні є напрямок Кремінної та Білогорівки. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в районі Сватового українські Сили оборони впевненіше тримають позиції та відбивають усі постійні атаки ЗС РФ.

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Гайдай також спростував твердження Інституту вивчення війни (ISW), що Росії не вистачить резервів для наступу в Луганській області. Чиновник заявив, що, за інформацією української влади, в регіон відправляють величезну кількість особового складу російських військ і техніки.

Глава ОВА не заперечив, що усі накопичені резерви Москва утримує до певної дати.

"Можливо, щось готують особливе, але військове командування все бачить... Є дрони, БПЛА, супутники та різна техніка, яка дозволяє фіксувати накопичення особового складу та техніки", — зазначив він.

Сергій Гайдай також розповів, що українське командування вже готує "деякі кроки", щоб не дати можливості російським військам піти у повномасштабний наступ. За його словами, ЗСУ також можуть точково завдавати ударів по скупченню росіян.

Крім того, він вважає, що велике скупчення росіян в одному місці негативно вплине на їхні атаки.

"Неможливо таким величезним натовпом одночасно йти в наступ ... Те ж саме з технікою, зараз уже майже весна, температура змінюється ... 0°C, +1°C, -1°C, якщо техніки багато і вона поїде за такої температури, то кілька десятків перших танків розіб'ють землю і далі техніка грузнутиме або їхатиме повільно", — заявив голова Луганської адміністрації.

Нагадаємо, 20 лютого в ISW повідомляли, що Кремль не зможе досягти оперативно значущих успіхів у Луганській області. Однак операції РФ на цій ділянці фронту можуть набрати обертів.

19 лютого керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що за кілька тижнів росіяни збільшили кількість військових на східному фронті зі 160 до 190 батальйонів.