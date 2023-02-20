"Готовит что-то особенное": РФ стягивает огромные резервы в Луганскую область, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, в регион отправляют огромное количество личного состава российских войск и техники. Самые горячие точки в области — Кременная и Белогоровка.

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Российские войска продолжают увеличивать количество обстрелов в Луганской области. Самыми горячими точками в регионе являются направление Кременной и Белогоровки. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в районе Сватово украинские Силы обороны более уверенно держат позиции и отбивают все постоянные атаки ВС РФ.

Гайдай также опроверг утверждения Института изучения войны (ISW) о том, что России не хватит резервов для наступления в Луганской области. Чиновник заявил, что, по информации украинских властей, в регион отправляют огромное количество личного состава российских войск и техники.

Глава ОВА не исключил, что все накопленные резервы Москва удерживает до определенной даты.

"Возможно, что-то готовят особенное, но военное командование все видит… Есть дроны, БПЛА, спутники и разная техника, которая позволяет выявлять накопления личного состава и техники", — отметил он.

Сергей Гайдай также рассказал, что украинское командование уже готовит "некоторые шаги", чтобы не дать возможности российским войскам пойти в полномасштабное наступление. По его словам, ВСУ также могут наносить точечно наносить удары по скоплению россиян.

Кроме того, он считает, что большое скопление россиян в одном месте негативно повлияет на их атаки.

"Невозможно такой огромной толпой одновременно идти в наступление… То же самое с техникой, сейчас уже почти весна, температура меняется… 0°C, +1°C, -1°C, если техники много и она поедет при такой температуре, то несколько десятков первых танков разобьют землю и дальше техника будет грузнуть или ехать медленно", — заявил глава Луганской администрации.

Напомним, 20 февраля в ISW сообщали, что Кремль не сможет добиться оперативно значимых успехов в Луганской области. Однако операции РФ на этом участке фронта могут набрать обороты.

19 февраля руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что за несколько недель россияне увеличили число военных на восточном фронте со 160 до 190 батальонов.