России не хватит резервов для февральского наступления в Луганской области, — ISW

По данным аналитиков, Кремль не сможет добиться оперативно значимых успехов, однако операции РФ на этом участке фронта могут набрать обороты.

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В Луганской области продолжается фаза наступательных операций Вооруженных сил Российской Федерации, однако они не располагают достаточным количеством незадействованных резервов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны от 19 февраля.

Так, аналитики отмечают, что российские сухопутные войска в целом развертываются и сражаются "в обычных доктринальных формациях" и подразделениях, а не в батальонных тактических группах или других специальных структурах.

"Наблюдаемое отсутствие нескольких критически важных танковых подразделений говорит о том, что российские военные продолжают бороться за замену техники, особенно танков, потерянных в ходе предыдущих неудачных наступательных операций", — говорится в отчете ISW.

По данным института, российские войска, скорее всего, все еще имеют в резерве несколько восстановленных механизированных частей, но направление этих ограниченных резервов на передовую в Луганской области вряд ли кардинально изменит ход продолжающегося наступления.

При этом аналитики убеждены, что российское наступление, скорее всего, будет продолжаться еще некоторое время и может временно набрать обороты по мере выделения последних резервов. Однако кульминация наступления будет проходить далеко от поставленных целей и, вероятно, не приведет к достижению оперативно значимых успехов.

Отмечается, что российские военные направили большую часть обычных элементов, принадлежащих Западному военному округу (ЗВО), на решающие наступательные действия в Луганской области, оставив относительно небольшое количество элементов либо в резерве, либо без наблюдения.

Напомним, 19 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в области активные боевые действия продолжаются на 3-х направлениях: Сватовском, Кременском и в районе Белогоровки. На Кременском направлении оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников.

Ранее, 16 февраля, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что на Востоке Украины зафиксирована эскалация конфликта. По его словам, ситуация обострилась после того, как президент РФ Владимир Путин отдал приказ полностью захватить Донбасс до конца марта 2023 года.

Также напомним, 9 февраля, боец Морской пехоты из подразделения "Гвардия" показал, как ВСУ уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" в Луганской области.