"ВСУ очень трудно": в разведке подтвердили обострение ситуации на востоке Украины

Донецкая и Луганская области, как считают в ведомстве, являются основным приоритетом для ВС РФ, а эскалация объясняется тем, что Владимир Путин отдал приказ захватить Донбасс до конца марта.

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На востоке Украины происходит обострение ситуации, а подразделения украинских Вооруженных сил прилагают максимум усилий для сдерживания наступления ВС РФ. Об этом 15 февраля в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В частности, офицер подтвердил, что на Востоке Украины зафиксирована эскалация конфликта.

Ситуация, как утверждает Андрей Юсов, обострилась после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ ВС РФ полностью захватить Донбасс до конца марта 2023 года.

Донецкая и Луганская области, по словам представителя ГУР, являются основным приоритетом для российских войск, хотя не исключено, что захватчики могут активизировать свои наступательные действия и на других направлениях фронта.

"Основные события сейчас разворачиваются вокруг Бахмута, Соледара. Собственно, ничего не изменилось, есть вот те отчаянные попытки оккупировать Донбасс… Вооруженным Силам чрезвычайно трудно, поскольку враг имеет значительный подготовленный мобилизационный резерв", — добавил представитель военной разведки, комментируя обострение ситуации на Донбассе.

Эскалацию конфликта на востоке 16 февраля отдельно комментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, российские войска попытаются захватить Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения. Активизировав штурмовые операции, как утверждает Данилов, ВС РФ пытаются прощупать оборону украинских войск на Донбассе.

16 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предупреждал, что ВС РФ активно готовятся к масштабному наступлению на Донбассе, стягивая к границам Украины боевую технику, личный состав и авиацию.