ВС РФ попытаются захватить Бахмут к 24 февраля, — Данилов

Президенту РФ Владимиру Путину обещали оккупировать город еще ко дню его рождения. Вместо этого, как отмечает секретарь СНБО, в аннексированном Крыму произошла серия "бавовн".

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ВС РФ попытаются захватить прифронтовой Бахмут Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью службе ВВС, которое было обнародовано 16 февраля.

В контексте возможного наступления ВС РФ топ-чиновник отметил, что Россия не прекращает штурмовые действия с первого дня вторжения. Отдельно Данилов признал, что на Донбассе сейчас началась активизация масштабных боевых действий, в ходе которых захватчики пытаются прощупать оборону Вооруженных сил Украины.

"Активизация действий идет, идет определенный промежуток часа, они пробуют нащупать слабые места в нашей обороне. Они сейчас сконцентрировали на территории Донецкой области, где Бахмут, огромное количество военных, оружия, но я уверен, что мы должны давать им отпор, как бы нам тяжело не было", — продолжил секретарь СНБО в общении с журналистами.

Данилов не исключил, что ВС РФ попытаются захватить Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения, хотя элита пообещала президенту Владимиру Путину оккупировать город еще ко дню его рождения (7 октября — ред.). Вместо этого, по словам секретаря СНБО, в оккупированном Крыму произошла серия "бавовн".

Подытоживая, Алексей Данилов назвал Россию "государством-некрофилом", в котором не ценится человеческая жизнь и существует привязка к определенным датам или годовщинам.

"Путин уничтожил и уничтожает Россию. Они этого еще не осознают, но Путин уничтожает РФ, он хотел построить новую империю, а уничтожит ее", — резюмировал топ-чиновник в интервью ВВС.

Стоит отметить, что во время общения с журналистами Алексей Данилов не исключил, что Россия может осуществить массированный обстрел Украины к 24 февраля. По его словам, годовщина вторжения станет тяжелой датой для украинцев, но гражданам необходимо сохранять спокойствие.

Об угрозе нанесения массированных ударов по Украине к годовщине вторжения днем ранее также предупреждали в Оперативном командовании "Юг".