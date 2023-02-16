ЗС РФ спробують захопити Бахмут до 24 лютого, — Данілов

Президенту РФ Володимиру Путіну обіцяли окупувати місто ще до дня його народження. Натомість, як зазначає секретар РНБО, в анексованому Криму відбулася серія "бавовн".

Related video

ЗС РФ спробують захопити прифронтовий Бахмут Донецької області до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Про це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов розповів в інтерв'ю службі ВВС, яке було оприлюднено 16 лютого.

У контексті можливого наступу ЗС РФ топчиновник зазначив, що Росія не припиняє штурмових дій з першого дня вторгнення. Окремо Данілов визнав, що на Донбасі зараз розпочалася активізація масштабних бойових дій, під час яких загарбники намагаються промацати оборону Збройних сил України.

"Активізація дій триває, йде певний проміжок часу, вони намагаються намацати слабкі місця в нашій обороні. Вони зараз сконцентрували на території Донецької області, де Бахмут, величезну кількість військових, зброї, але я впевнений, що ми повинні давати їм відсіч, як би нам важко не було", — продовжив секретар РНБО у спілкуванні із журналістами.

Данілов не заперечив, що ЗС РФ спробує захопити Бахмут до роковин повномасштабного вторгнення, хоча еліта пообіцяла президенту Володимиру Путіну окупувати місто ще до дня його народження (7 жовтня — ред.). Натомість, за словами секретаря РНБО, в окупованому Криму відбулася серія "бавовн".

Підсумовуючи, Олексій Данілов назвав Росію "державою-некрофілом", в якій не цінується людське життя та існує прив'язка до певних дат чи роковин.

"Путін знищив і знищує Росію. Вони ще цього не усвідомлюють, але Путін знищує РФ, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її", — резюмував топчиновник в інтерв'ю ВВС.

Варто зазначити, що під час спілкування із журналістами Олексій Данілов не заперечив, що Росія може здійснити масований обстріл України до 24 лютого. За його словами, річниця вторгнення стане тяжкою датою для українців, але громадянам необхідно зберігати спокій.

Про загрозу завдання масованих ударів по Україні до річниці вторгнення на день раніше також попереджали в Оперативному командуванні "Південь".