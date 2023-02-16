Стягивает самолеты и вертолеты: РФ готовится к большому наступлению на востоке, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, вражеские войска атакуют позиции ВСУ при поддержке авиации, большого количества тяжелой техники и живой силы.

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Россия стягивает еще больше авиации на восток Украины, чтобы обеспечить широкомасштабное наступление в этом районе. Вражеские войска продолжают увеличивать обстрелы позиций украинских Вооруженных сил. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире "24 канала".

По его словам, атаки российских войск происходят постоянно. Они подключают огромное количество живой силы, тяжелой техники и авиации, чтобы бомбить и обстреливать позиции ВСУ. По его словам, украинские военные дают отпор россиянам.

"Но ситуация контролируемая, все эти атаки отбиваются. Технику так же уничтожают, но оккупантов очень много", — сказал он.

Гайдай добавил, что ВС РФ действительно стягивают больше самолетов и вертолетов к фронту. Он предполагает, что таким образом оккупанты готовятся к наступлению. Сейчас обстрелов из авиации становится намного больше.

Кроме того, армия Украины не может разместить какой-то большой противовоздушный комплекс, а вражеские цели приходится сбивать с помощью переносных ЗРК.

"Трудно разместить на линии фронта какой-то стационарный или большой противовоздушный комплекс. Наши военные, нацгвардейцы, пограничники сбивают из ПЗРК самолеты, вертолеты", — рассказал чиновник.

Напомним, 15 февраля Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области наблюдается мощное обострение. По его словам, Россия начала атаки со всех сторон в направлении Кременной и Белогоровки. Для этого оккупанты задействуют авиацию.

14 февраля глава Луганской ОВА сообщил, что РФ привезла в регион новую партию мобилизированных россиян. По его словам, количество вражеских военных в Луганской области за последние 2 недели существенно возросло.