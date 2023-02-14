"Ждем пока они всю эту массу начнут утилизировать": Гайдай о наступлении ВС РФ в Луганской области

По сообщению местных жителей Луганской области, российские оккупанты внезапно появляются и так же исчезают, а на их место прибывают новые.

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На оккупированную часть Луганской области российские оккупанты завезли очередную партию мобилизованных. Их расквартируют в заброшенных домах и админзданиях. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 14 февраля.

"Что отмечают местные, так это то, что они (мобилизованные — ред.) периодически куда-то исчезают, а на их место прибывают новые. Мы прекрасно понимаем, их привезли, расквартировали, распределили, забрали.. и все дальше нужны новые", — сказал Гайдай.

Он добавил, что первая партия мобилизованных россиян, которых привезли для боев в Луганской области, как бы это цинично ни звучало, уже закончилась, поэтому командование ВС РФ присылает новые силы. По его словам, количество кафиров в Луганской области за последние 2 недели существенно возросло.

"Последние несколько недель они зондируют обстановку по всей линии фронта. Количество атак увеличилось. Ждем пока они всю эту массу начнут утилизировать, бросая в лобовую, как они это умеют", — сказал Гайдай.

По сообщению Института изучения войны 12 февраля, Кремль преувеличивает свои наступательные возможности, чтобы деморализовать украинцев и заставить страны Запада усомниться в важности военной поддержки Украины.

Ранее Фокус сообщал, что российские оккупанты бессмысленно потеряли колонну бронетехники, подорвавшись на минном поле. Соответствующее видео выложили в сети.