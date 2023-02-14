"Чекаємо поки вони всю цю масу почнуть утилізувати": Гайдай про наступ ЗС РФ на Луганщині

За повідомленням місцевих жителів Луганської області, російські окупанти раптово з'являються і так само зникають, а на їхнє місце прибувають нові.

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На окуповану частину Луганської області російські окупанти завезли чергову партію мобілізованих. Їх розквартировують у покинутих будинках та адмінбудівлях. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 14 лютого.

"Що зазначають місцеві, так це те, що вони (мобілізовані — ред.) періодично кудись зникають, а на їхнє місце прибувають нові. Ми чудово розуміємо, їх привезли, розквартирували, розподілили, забрали.. і все, далі потрібні нові", — сказав Гайдай.

Він додав, що перша партія мобілізованих росіян, яких привезли для боїв на Луганщині, як би це цинічно не звучало, вже закінчилася, тож командування ЗС РФ надсилає нові сили. За його словами, кількість окупантів у Луганській області за останні 2 тижні істотно зросла.

"Останні кілька тижнів вони зондують обстановку по всій лінії фронту. Кількість атак збільшилася. Чекаємо поки вони всю цю масу почнуть утилізувати, кидаючи в лобову, як вони це вміють", — сказав Гайдай.

За повідомленням Інституту вивчення війни 12 лютого, Кремль перебільшує свої наступальні спроможності, аби деморалізувати українців та змусити країни Заходу засумніватися у важливості військової підтримки України.

Раніше Фокус повідомляв, що російські окупанти безглуздо втратили колону бронетехніки, підірвавшись на мінному полі. Відповідне відео виклали в мережі.