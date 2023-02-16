Стягує літаки та гелікоптери: РФ готується до великого наступу на сході, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, ворожі війська атакують позиції ЗСУ за підтримки авіації, великої кількості важкої техніки та живої сили.

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Росія стягує ще більше авіації на схід України, щоб забезпечити широкомасштабний наступ у цьому районі. Ворожі війська продовжують збільшувати обстріл позицій українських Збройних сил. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі "24 каналу".

За його словами, атаки російських військ відбуваються постійно. Вони підключають величезну кількість живої сили, важкої техніки й авіації, щоб бомбардувати й обстрілювати позиції ЗСУ. За його словами, українські військові дають відсіч росіянам.

"Але ситуація контрольована, всі ці атаки відбиваються. Техніку також знищують, але окупантів дуже багато", — сказав він.

Гайдай додав, що ЗС РФ справді стягує більше літаків і гелікоптерів до фронту. Він припускає, що так окупанти готуються до наступу. Наразі обстрілів з авіації стає набагато більше.

Крім того, армія України не може розмістити якийсь великий протиповітряний комплекс, а ворожу ціль доводиться збивати за допомогою переносних ЗРК.

"Важко розмістити на лінії фронту якийсь стаціонарний чи великий протиповітряний комплекс. Наші військові, нацгвардійці, прикордонники збивають з ПЗРК літаки, гелікоптери", — розповів чиновник.

Нагадаємо, 15 лютого Сергій Гайдай заявив, що в Луганській області спостерігається потужне загострення. За його словами, Росія розпочала атаки з усіх боків у напрямку Кремінної та Білогорівки. Для цього окупанти залучають авіацію.

14 лютого глава Луганської ОВА повідомив, що РФ привезла в регіон нову партію мобілізованих росіян. За його словами, кількість ворожих військових у Луганській області за останні 2 тижні суттєво зросла.