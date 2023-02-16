"ЗСУ дуже важко": у розвідці підтвердили загострення ситуації на сході України

Донецька та Луганська області, як вважають у відомстві, є основним пріоритетом для ЗС РФ, а ескалація пояснюється тим, що Володимир Путін наказав захопити Донбас до кінця березня.

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На сході України відбувається загострення ситуації, а підрозділи українських Збройних сил докладають максимум зусиль для стримування наступу ЗС РФ. Про це повідомив 15 лютого в ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Зокрема, офіцер підтвердив, що на Сході України зафіксовано ескалацію конфлікту.

Ситуація, як стверджує Андрій Юсов, загострилася після того, як президент Росії Володимир Путін наказав ЗС РФ повністю захопити Донбас до кінця березня 2023 року.

Донецька та Луганська області, за словами представника ГУР, є основним пріоритетом для російських військ, хоча цілком ймовірно, що загарбники можуть активізувати свої наступальні дії й на інших напрямках фронту.

"Основні події зараз розгортаються навколо Бахмута, Соледара. Власне, нічого не змінилося, є ось ті відчайдушні спроби окупувати Донбас... Збройним Силам надзвичайно важко, оскільки ворог має значний підготовлений мобілізаційний резерв", — додав представник військової розвідки, коментуючи загострення ситуації на Донбасі.

Ескалацію конфлікту на сході 16 лютого окремо коментував секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, російські війська спробують захопити Бахмут до роковин повномасштабного вторгнення. Активізувавши штурмові операції, як стверджує Данілов, ЗС РФ намагається промацати оборону українських військ на Донбасі.

16 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай попереджав, що ЗС РФ активно готуються до масштабного наступу на Донбасі, стягуючи до кордонів України бойову техніку, особовий склад та авіацію.