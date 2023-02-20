Росії не вистачить резервів для лютневого наступу в Луганській області, — ISW

За даними аналітиків, Кремль не зможе досягти оперативно значущих успіхів, проте операції РФ на цій ділянці фронту можуть набрати обертів.

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У Луганській області триває фаза наступальних операцій Збройних сил Російської Федерації, проте вони не мають достатньої кількості незадіяних резервів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 19 лютого.

Так, аналітики зазначають, що російські сухопутні війська загалом розгортаються і борються "у звичайних доктринальних формаціях" і підрозділах, а не в батальйонних тактичних групах чи інших спеціальних структурах.

"Відсутність кількох критично важливих танкових підрозділів, що спостерігається, говорить про те, що російські військові продовжують боротися за заміну техніки, особливо танків, втрачених у процесі попередніх невдалих наступальних операцій", — йдеться у звіті ISW.

За даними інституту, російські війська, швидше за все, все ще мають у резерві кілька відновлених механізованих частин, але відправлення цих обмежених резервів на передову в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід наступу.

При цьому аналітики переконані, що російський наступ, швидше за все, триватиме ще якийсь час і може тимчасово набрати обертів у міру виділення останніх резервів. Однак кульмінація наступу проходитиме далеко від поставленої мети і, ймовірно, не призведе до досягнення оперативно значущих успіхів.

Зазначається, що російські військові відправили більшу частину звичайних елементів, що належать Західному військовому округу (ЗВО), на вирішальні наступальні дії в Луганській області, залишивши відносно невелику кількість елементів або в резерві, або без спостереження.

Нагадаємо, 19 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в області активні бойові дії продовжуються на 3-х напрямках: Сватівському, Кремінському та в районі Білогорівки. На Кремінському напрямі окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників.

Раніше, 16 лютого, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що на Сході України зафіксовано ескалацію конфлікту. За його словами, ситуація загострилася після того, як президент РФ Володимир Путін наказав повністю захопити Донбас до кінця березня 2023 року.

Також нагадаємо, 9 лютого, боєць Морської піхоти з підрозділу "Гвардія" показав, як ЗСУ знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор" у Луганській області.