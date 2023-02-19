Окупанти почали застосовувати нову тактику на Луганщині, – Гайдай

Російські окупанти на Луганщині намагаються підійти під прикриттям броньованої техніки на позиції ЗСУ, розповідають в Луганській ОВА.

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На Луганщині активні бойові дії тривають на 3-х напрямках: Сватівському, Кремінському і в районі Білогорівки. Найспекотніше — на Кремінському. Тут окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, на Сватівському напрямку ситуація більш стабільна. Тут ЗСУ активно нищать ворожу техніку.

"Вдається кожного дня нищити важку техніку ворога. За один вечір наші захисники спалили 3 ворожі БМП. Буденність — кожного дня ворожі обстріли. На Кремінському напрямку відрізняється ландшафт — тут більше лісів. На Сватівському — більш поля і лісосмуги, і там працюють ворожі снайпери. Ми нещодавно бачили відео, як один боєць там тримав оборону. Окупанти почали застосовувати нову тактику — вони пускають броньовані машини, а між ними йде піхота. Вони у такий спосіб намагаються під прикриттям техніки зайти на наші позиції", — розповів Гайдай.

Він додав, що попри складність ситуації на Луганщині, вона контролюється силами оборони. Противник продовжує накопичувати особовий склад та важку техніку.

Раніше Фокус повідомляв, що українські захисники на Луганщині знищили розхвалену "аналоговнєт" техніку окупантів через 2 дні після того, як вона там з'явилася. ЗСУ "демілітаризували" БМПТ "Термінатор".

За словами екскомандира "Азова" Максима Жоріна, ЗС РФ кидають у бій на Донеччині в районі Бахмута дедалі більше сил. Українські сили утримують позиції, хоча важкі бої йдуть по всій лінії фронту, зокрема на території міста та його околицях.