"Бої йдуть у місті і на околицях", — екскомандир "Азова" про ситуацію в Бахмуті

За словами екскомандира полку Максима Жоріна, ЗС РФ кидають у бій дедалі більше сил. Він розповів, що на північ від Бахмута ситуація найскладніша, але ЗСУ утримують позиції.

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Російське військове командування перекидає у район Бахмута дедалі більше військ, намагаючись досягти якогось результату. Про це повідомив колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

"Переважно працюють у вигляді "солянок" — перемішують "вагнерівців", регулярні частини і навіть зустрічаються "лнрівці", — йдеться у повідомленні.

Українські сили утримують позиції, хоча важкі бої йдуть по всій лінії фронту, зокрема на території міста та його околицях, зазначив Жорін. У найскладнішому становищі опинилася територія північніше Бахмута.

Водночас, за словами екскомандира "Азова", постачання працює належним чином: усе необхідне передається військовослужбовцям.

"Доставка боєприпасів, води та їжі, евакуація поранених — все це відбувається у більш-менш нормальному режимі", — пояснив військовослужбовець, уточнивши, що під цим має на увазі лише військовослужбовців, оскільки для цивільного населення в місті дуже небезпечно.

[ + – ] Пост Максима Жоріна про ситуацію в Бахмуті

Нагадаємо, що 18 лютого боєць ЗСУ звернувся до учасників Мюнхенської конференції з Бахмута і повідомив про "надскладне становище". Командир групи аеророзвідки з позивним "Мадяр" зазначив, що кожна хвилина зволікання з постачанням зброї спричиняє жертви серед мирних громадян.

17 лютого солдати з Бахмута звернулися до Заходу з проханням про "зброю та техніку", які дозволять самостійно розібратися з окупантами.