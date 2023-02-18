"Ситуація надскладна": боєць ЗСУ звернувся до учасників Мюнхенської конференції з Бахмута (відео)

За словами командира групи аеророзвідки з позивним "Мадяр", кожна втрачена хвилина у постачанні зброї тягне за собою жертви серед мирних жителів.

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Командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді записав відеозвернення з Бахмута, в якому закликав учасників Мюхненської конференції з безпеки надати Збройним силам України необхідну допомогу для відбиття військової агресії Російської Федерації.

"Я звертаюся до учасників Мюнхенської конференції із проханням про своєчасне надання відповідної кількості необхідного озброєння, щоб не залишити ворогові жодного шансу на території України", — сказав Бровді.

[ + – ] "Мадяр" звернувся до учасників Мюхненської конференції

Військовослужбовець вказав на те, що українці вже не раз довели світові, що здатні освоїти будь-яку зброю та ефективно її використовувати. Він також зазначив, що зволікання з постачанням Україні зброї спричиняє людські жертви і наголосив, що українці борються не лише за свій дім, а й за безпеку Європи.

За словами Бровді, росіяни просто випалюють українські міста та села, руйнують інфраструктуру та вбивають наше цивільне населення.

"Ситуація на фронті надскладна, ворог тисне з усіх боків великими силами техніки та особового складу, руйнуючи кожен квадратний метр української землі", — констатував "Мадяр".

Нагадаємо, що 17 лютого президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на Мюнхенській конференції з безпеки. Український лідер порівняв Україну з Давидом, а Росію з Голіафом і додав, що за допомогою союзників Україна обов'язково вийде переможцем із цієї війни.

Фокус також писав про те, що 18 лютого прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, закликавши світових лідерів подвоїти військову підтримку ЗСУ та надати Україні гарантії безпеки.

Ще ми писали про те, що лідери із Центральної Європи, країн Балтії та Скандинавії побоюються, що Захід може піти на компроміс із Російською Федерацією. Сусіди України схильні проводити історичні паралелі з сумнозвісною "Мюнхенською змовою".