"У Голіафа немає шансів, але є потенціал", — Зеленський на Мюнхенській конференції (відео)

Глава держави розповів, що Росії вдається оминути санкції шляхом паралельного імпорту. На Мюнхенській безпековій конференції він закликав партнерів посилити тиск на Путіна.

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Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на Мюнхенській безпековій конференції, де назвав кілька причин, чому Росія має програти. Про це він заявив під час прямого включення із заходу.

Розпочав свою промову глава держави з того, що порівняв Україну з Давидом, а Росію з Голіафом. Він вірить, що Україна обов'язково вийде переможцем із цієї війни, але для цього потрібно отримувати швидшу допомогу від союзників.

"Ми можемо впоратися, так само, як Давид. Голіаф не має шансів, але має потенціал, він намагається виторгувати час. Ми повинні прискоритися. Швидкість — це те, від чого залежить життя", — каже Володимир Зеленський.

Далі президент України висловив невдоволення, що на запровадження міжнародних санкцій проти Росії йдуть тижні, за які керівництво Кремля налагоджує паралельний імпорт, а також знаходить інші способи збагачення.

"Голіаф має програти, і це не має альтернативи. Але не можна тягнути час", — продовжує Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 17 лютого в Мюнхені відбувається щорічна безпекова конференція, яку президент України особисто відвідував до 2022 року. Цього разу через повномасштабну війну в країні він виступив з онлайн-зверненням, проте пообіцяв, що через рік усе зміниться на краще.

"Наступного року зустрінемося тут, у Мюнхені, на післявоєнній конференції", — сказав Зеленський.

16 лютого в інтерв'ю для ВВС Зеленський заявив про початок нового наступу ЗС РФ. За словами глави держави, зброя — єдина мова, яку розуміє Росія. А Лукашенко зробить "величезну помилку", якщо знову дозволить Путіну наступати з білоруської території.

Також 16 лютого Володимир Зеленський пояснив, чому не можна домовлятися з Путіним. Будь-який компроміс із Кремлем зараз означатиме лише те, що РФ може та "продовжуватиме повертатися".