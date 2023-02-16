"Річ не в слові компроміс": Зеленський пояснив, чому не можна домовлятися з Путіним

Під час спілкування з журналістами український лідер пояснив, що російський політик втратив довіру. А будь-який компроміс із Кремлем зараз означатиме лише те, що РФ може і "продовжуватиме повертатися".

Related video

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з російським лідером Володимиром Путіним неможливо домовитися, оскільки він втратив довіру. Про це глава держави заявив під час свого інтерв'ю ВВС.

Президент України підкреслив, що зараз піти на будь-який компроміс із Кремлем означатиме лише одне, що Росія може і "продовжуватиме повертатися". Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не піде на поступки своєї територіальної цілісності заради мирної угоди з Росією. Він пояснив, що Україні необхідні серйозні гарантії безпеки, а будь-які поступки території робитимуть країну лише слабшою, ніж держава.

"Річ не в слові компроміс. Чого б нам її боятися? Щодня ми маємо мільйони компромісів у житті. Питання в тому, з ким? З Путіним? Ні. Тому що немає довіри", — пояснив президент України.

Зеленський також сказав, що прогнозований весняний наступ уже розпочався.

"Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків", — сказав він.

Однак він вважає, що українські сили можуть продовжувати чинити опір наступу Росії доти, доки вони не зможуть розпочати контрнаступ, хоча він повторив свої заклики до більшої військової допомоги з боку Заходу.

"Звичайно, сучасна зброя прискорює світ. Зброя — це єдина мова, яку розуміє Росія", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 16 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента США Джо Байдена відвідати з офіційним візитом Мінськ, якщо той "хоче припинити війну в Україні".

Також повідомлялося, що президент США Джо Байден найближчим часом зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Польщі. За інформацією журналістів, у ході заходу президент України представить мирний план, який має на меті вказати, що Київ прагне повернутися до кордонів до анексії Криму у 2014 році.