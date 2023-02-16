"Дело не в слове компромисс": Зеленский объяснил, почему нельзя договариваться с Путиным

В ходе общения с журналистами украинский лидер объяснил — российский политик утратил доверие. А любой компромисс с Кремлем сейчас будет означать только то, что РФ может и будет "продолжать возвращаться".

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным невозможно договориться, поскольку он совершенно утратил доверие. Об этом глава государства заявил во время своего интервью ВВС.

Президент Украины подчеркнул, что сейчас пойти на любой компромисс с Кремлем будет означать только одно, что Россия может и будет "продолжать возвращаться". Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на уступки своей территориальной целостности ради мирного соглашения с Россией. Он пояснил, что Украине необходимы серьезные гарантии безопасности, а любые уступки территории будут делать страну только слабее как государство.

"Дело не в слове компромисс. Чего бы нам его бояться? Каждый день у нас есть миллионы компромиссов в жизни. Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет. Потому что нет доверия", — пояснил президент Украины.

Зеленский также сказал, что прогнозируемое весеннее наступление уже началось.

"Российские атаки уже происходят с нескольких направлений", — сказал он.

Однако он полагает, что украинские силы могут продолжать сопротивляться наступлению России до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление, хотя он повторил свои призывы к большей военной помощи со стороны Запада.

"Конечно, современное оружие ускоряет мир. Оружие — это единственный язык, который понимает Россия", — сказал Зеленский.

Напомним, 16 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента США Джо Байдена посетить с официальным визитом Минск, если тот "хочет прекратить войну в Украине".

Также сообщалось, что президент США Джо Байден в ближайшее время встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Польше. По информации журналистов, в ходе мероприятия президент Украины представит мирный план, который призван указать, что Киев стремится вернуться к границам до аннексии Крыма в 2014 году.