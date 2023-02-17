"У Голиафа нет шансов, но есть потенциал", — Зеленский на Мюнхенской конференции (видео)

Глава государства рассказал, что России удается обойти санкции путем параллельного импорта. На Мюнхенской конференции по безопасности он призвал партнеров усилить давление на Путина.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на Мюнхенской конференции по безопасности, где назвал несколько причин, почему Россия должна проиграть. Об этом он заявил во время прямого включения с мероприятия.

Начал свою речь глава государства с того, что сравнил Украину с Давидом, а Россию — с Голиафом. Он верит, что Украина обязательно выйдет победителем из этой войны, но для этого нужно получать больше быстрой помощи от союзников.

"Мы можем справиться, так же, как Давид. У Голиафа нет шансов, но есть потенциал, он пытается выторговать время. Мы должны ускориться. Скорость — это то, от чего зависит жизнь", — говорит Владимир Зеленский.

Далее президент Украины выразил недовольство, что на введение международных санкций против России уходят недели, за которые руководство Кремля налаживает параллельный импорт, а также находит другие способы для обогащения.

"Голиаф должен проиграть, и у этого нет альтернативы. Но нельзя тянуть время", — продолжает Владимир Зеленский.

Напомним, что 17 февраля в Мюнхене проходит ежегодная конференция по безопасности, которую президент Украины лично посещал до 2022 года. В этот раз из-за полномасштабной войны в стране он выступил с онлайн-обращением, однако пообещал, что через год все изменится в лучшую сторону.

"В следующем году встретимся здесь, в Мюнхене, на послевоенной конференции" — Зеленский.

16 февраля в интервью для ВВС Зеленский заявил о начале нового наступления ВС РФ. По словам главы государства, оружие — единственный язык, который понимает Россия. А Лукашенко сделает "огромную ошибку", если вновь позволит Путину наступать с белорусской территории.

Также 16 февраля Владимир Зеленский объяснил, почему нельзя договариваться с Путиным. Любой компромисс с Кремлем сейчас будет означать только то, что РФ может и будет "продолжать возвращаться".