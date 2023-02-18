"Наразі саме час": Сунак закликав союзників подвоїти військову допомогу Україні

За словами британського прем'єра, Україна має отримати від НАТО довгострокові гарантії безпеки для захисту від майбутньої російської агресії.

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У суботу, 18 лютого, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак виступив на Мюнхенській безпековій конференції, закликавши світових лідерів збільшити військову підтримку України. Про це пише AP News.

Британський прем'єр згадав про обіцянку Великобританії надати Україні сучасні танки, системи протиповітряної оборони та ракети більшої дальності, а також закликав союзників наслідувати приклад його країни. За словами прем'єр-міністра, Україна потребує посилення допомоги напередодні очікуваного весняного наступу ЗС РФ.

"Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку", — сказав глава британського уряду.

На думку Сунака, Володимир Путін, ймовірно, зробив ставку на те, що рішучість Заходу похитнеться. Політик припустив, що Путін досі розраховує на "втрату самовладання" союзників України.

Британський прем'єр також заявив, що Північноатлантичний альянс має надати Україні довгострокові гарантії безпеки для запобігання майбутній російській агресії та захисту міжнародних норм, які забезпечили підтримку миру після закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Лондон та зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Український лідер також виступив у британському парламенті та вкотре закликав союзників надати Україні винищувачі.

Фокус також писав про те, що 8 лютого Ріші Сунак прокоментував можливе постачання бойових літаків в Україну, зазначивши, що ця тема є частиною переговорів. За словами політика, у питаннях допомоги Україні "можливе все".

Ще ми повідомляли, що 14 лютого у Великій Британії оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання у річницю вторгнення Російської Федеарції в Україну — 24 лютого. Вона відбудеться об 11:00 за місцевим часом.