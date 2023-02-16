У Великій Британії оголосять хвилину мовчання у річницю війни в Україні, — Ріші Сунак

Глава британського уряду закликав місцевих жителів продемонструвати солідарність з Україною цього дня та вшанувати пам'ять жертв війни.

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У Великій Британії оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання у річницю вторгнення Росії в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак на офіційному сайті уряду.

Відбудеться вона об 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом), і людей з усієї країни закликали вкотре стати на бік українців, які вже рік борються за волю.

"Цей національний момент дасть громадськості Великої Британії можливість віддати належне мужності українського народу та продемонструвати незламну солідарність Великої Британії з країною", — каже Ріші Сунак.

Хвилина мовчання присвячена людям, які загинули за останній рік, тому уряд Великої Британії закликає населення та організації не залишатися байдужими та вшанувати їх пам'ять.

Війна Росії проти України принесла чимало горя, і британці віддають належне хоробрості та стійкості українського народу, про що каже глава британського уряду.

"Невиправданий напад Росії знову приніс війну та руйнування на наш континент, змусив мільйони залишити свої будинки і зруйнував сім'ї по всій Україні та Росії. Я неймовірно пишаюся реакцією Сполученого Королівства, і протягом минулого року громадськість Великої Британії продемонструвала свою справжню щедрість духу та незмінну віру в свободу", — підсумував Ріші Сунак.

16 лютого секретар РНБО Олексій Данілов попередив про масований обстріл України до 24 лютого. Він вважає, що річниця війни стане важким днем для українців, але треба зберігати максимальний спокій.

13 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Захід готує "великі події" Путіну до 24 лютого, і Москва запам'ятає цей день. Важливим елементом підтримки Києва буде візит президента США Джо Байдена до Польщі.