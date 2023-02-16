В Великобритании объявят минуту молчания в годовщину войны в Украине, — Риши Сунак

Глава британского правительства призвал местных жителей продемонстрировать солидарность с Украиной в этот день и почтить память жертв войны.

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В Великобритании объявили общенациональную минуту молчания в годовщину вторжения России в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак на официальном сайте правительства.

Состоится она в 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву), и людей со всей страны призвали в очередной раз стать на сторону украинцев, которые уже год сражаются за свободу.

"Этот национальный момент даст общественности Великобритании возможность отдать должное мужеству украинского народа и продемонстрировать несгибаемую солидарность Великобритании со страной", — говорит Риши Сунак.

Минута молчания посвящена людям, которые погибли за последний год, поэтому правительство Великобритании призывает население и организации не оставаться равнодушными, и почтить их память.

Война России против Украины принесла немало горя, и британцы отдают должное храбрости и стойкости украинского народа, о чем говорит глава британского правительства.

"Неоправданное нападение России снова принесло войну и разрушение на наш континент, заставило миллионы покинуть свои дома и разрушило семьи по всей Украине и России. Я невероятно горжусь реакцией Соединенного Королевства, и в течение прошлого года общественность Великобритании продемонстрировала свою подлинную щедрость духа и неизменную веру в свободу", — подытожил Риши Сунак.

16 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил о массированном обстреле Украины к 24 февраля. Он считает, что годовщина войны станет тяжелым днем для украинцев, но нужно сохранять максимальное спокойствие.

13 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Запад готовит "большие события" Путину к 24 февраля, и Москва запомнит этот день. Важным элементом поддержки Киева будет визит президента США Джо Байдена в Польшу.