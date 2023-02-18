"Сейчас самое время": Сунак призвал союзников удвоить военную помощь Украине

По словам британского премьера, Украина должна получить от НАТО долгосрочные гарантии безопасности для защиты от будущей российской агрессии.

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В субботу, 18 февраля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, призвав мировых лидеров увеличить военную поддержку Украины. Об этом пишет AP News.

Британский премьер упомянул об обещании Великобритании предоставить Украине современные танки, системы противовоздушной обороны и ракеты большей дальности, а также призвал союзников последовать примеру его страны. По словам премьер-министра, Украина нуждается в усилении помощи в преддверии ожидаемого весеннего наступления ВС РФ.

"Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку", — сказал глава британского правительства.

По мнению Сунака, Владимир Путин, вероятно, сделал ставку на то, что решимость Запада пошатнется. Политик предположил, что Путин до сих пор рассчитывает на "потерю самообладания" союзников Украины.

Британский премьер также заявил, что Североатлантический альянс должен предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности для предотвращения будущей российской агрессии и защиты международных норм, которые обеспечили поддержание мира после окончания Второй мировой войны.

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон и встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Украинский лидер также выступил в британском парламенте и в очередной раз призвал союзников предоставить Украине истребители.

Фокус также писал о том, что 8 февраля Риши Сунак прокомментировал возможную поставку боевых самолетов в Украину, отметив, что эта тема является частью переговоров. По словам политика, в вопросах помощи Украине "возможно все".

Еще мы сообщали, что 14 февраля в Великобритании объявили общенациональную минуту молчания в годовщину вторжения Российской Федеарции в Украину – 24 февраля. Она состоится в 11:00 по местному времени.