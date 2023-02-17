Нова "Мюнхенська зрада": сусіди України побоюються компромісів із РФ, – Politico

Порівняно із Західною Європою, східноєвропейські країни болючіше сприймають вторгнення Росії в Україну, і схильні сприймати навіть часткову перемогу РФ як власну поразку.

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Лідери з Центральної Європи, країн Балтії та Скандинавії побоюються, що Захід може піти на компроміс із Російською Федерацією, і мають намір тиснути на США та Західну Європу, щоб вони не послаблювали свою хватку щодо Володимира Путіна. Про це пише Politico.

"Ми маємо визнати, що підтримувати ентузіазм країн-членів ЄС буде великою проблемою", — цитує видання прем'єра-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

За словами журналістів, сусіди України болісніше сприйняли повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну порівняно із західноєвропейськими країнами. У Центральній Європі схильні проводити історичні паралелі зі сумнозвісною "Мюнхенською змовою", що надихнула Адольфа Гітлера на завоювання в Європі.

"Країни, які колись були притиснуті російським чоботом або були стривоженими сусідами агресивного Радянського Союзу, відреагували на війну тим, що психологи називають реакцією на виживання", — зазначають автори публікації.

Влада цих держав не приймає навіть часткову перемогу Росії, сприймаючи її як власну поразку. У зв'язку з цим у Східній Європі виступають проти заморозки конфлікту й переговорів, які дадуть Кремлю час на перегрупування своєї армії.

Що відомо про "Мюнхенську змову"

У 1938 році в Мюнхені було укладено угоду між Німеччиною, Великобританією, Францією та Королівством Італії, згідно з яким Чехословаччина протягом 10 днів мала поступитися Німеччині Судетською областю.

У Чехії цей історичний момент відомий як "Мюнхенська зрада". У цілому терміном "західна зрада" прийнято позначати дії Великобританії та Франції під час Мюнхенської конференції, за якими пішов розділ Чехословаччини, а також відмова західних країн надати допомогу Польщі після вторгнення Німеччини та СРСР у 1939 році.

Нагадаємо, що за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, Україні прагнуть нав'язати варіант поділу країни на зразок Північної та Південної Кореї, проте українці ніколи не підуть на це.

Фокус також писав про те, що президент Польщі Анджей Дуда порадив президентові України Володимиру Зеленському після перемоги над Росією укласти з нею мирний договір у Переяславі. За словами польського лідера, росіяни "приповзуть сюди навколішки підписувати мир".

Ще ми писали про те, що в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що справедливі умови миру та закінчення російсько-української війни повинні включати повний суверенітет і територіальну цілісність України. За словами речника американського президента, це є однією з цілей США на 2023 рік.